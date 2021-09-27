人民网北京9月27日电 27日上午，中央党校（国家行政学院）科研部、应急管理培训中心（中欧应急管理学院）连同社会科学文献出版社共同发布了《应急管理蓝皮书：中国应急管理发展报告（2021）》。

蓝皮书指出，面临严峻的全球气候变化趋势，中国应主动适应风险，逐步完善预测预警和防灾减灾体系。从策略到具体任务上解决诸多问题。在农业、林业、水资源等重点领域和城市、沿海、生态脆弱地区，要形成有效抵御气候变化风险的机制和能力，逐步完善预测预警和防灾减灾体系。

蓝皮书表示，从目前评估到的形势认识到，进一步适应气候变化，战略重点应包括：进一步提高适应气候变化乃至整个国家发展中的战略地位；利用气候变化带来的有利机遇，规避预见到的可能风险；借鉴国内外经验，进一步完善中国适应政策体系和决策机制；推动建立气候善治的适应治理机构，充分发挥政府、企业和社会团体等多主体的作用等。

蓝皮书强调，为适应气候变化，应尽力完成的重点任务包括：一是加强气候变化检测、预测和数据信息平台建设。二是研究和推广符合中国国情的适应气候变化技术。三是对重大工程和基础设施建设进行充分的气候论证，修改或提高相关设计标准。四是提高产业和能源等非传统适应性领域的适应能力。五是将气候风险、气候保险和服务纳入气候治理结构。

(责编：艾雯、常红)