新疆迈向现代化的进程是任何人任何势力都无法阻挡的，新疆的明天必将更加美好

9月26日，国务院新闻办公室发表《新疆的人口发展》白皮书，以大量事实和详实数据详细介绍了新疆的人口发展情况。70余年来，新疆人口快速发展，规模持续扩大，素质不断提升，人均预期寿命稳步提高，新型城镇化、现代化加速推进，各族人民团结和谐，共同进步，幸福生活。白皮书充分展现了在中国共产党领导下新疆繁荣发展的光辉历程，是对境外反华势力炒作的涉疆谎言的有力回击。

新疆的人口发展是新疆发展进步的写照，是统一的多民族国家促进少数民族人口健康发展的成功范例。白皮书显示，2020年新疆人口达到2585.23万人，比1949年增加近5倍。白皮书指出，中华人民共和国成立前，新疆经济社会发展落后，人口规模小，人口素质低，人均预期寿命短。1949年新中国成立后，新疆人口特别是少数民族人口数量快速增长，人口素质不断提升，人均预期寿命大幅提高。今日新疆，经济社会全面发展，社会大局持续稳定，各族人民安居乐业，人口发展均衡健康。事实充分表明，新疆的人口发展成就，是过去任何一个历史时期无法比拟的，也是任何尊重事实的人士都不会否认的。

当前，新疆处于历史上最好的发展时期。2020年，新疆少数民族人口1493.22万人，比1953年增加1048.07万人。近年来，新疆依法开展去极端化工作，宗教极端主义干预行政、司法、教育、婚姻、医疗等现象得到有效遏制，晚婚晚育、优生优育成为社会新风尚。随着新疆社会稳定红利的持续释放，未来一个时期，新疆人口特别是少数民族人口将保持稳步增长，人口规模持续扩大，人口素质不断提高，人口流动趋于活跃。

近年来，境外反华势力罔顾事实，颠倒黑白，大肆炒作“强迫劳动”“强制绝育”等谬论，妄图给中国扣上“种族灭绝”的帽子。这些毫无根据的荒谬指控与包括新疆在内的中国发展越来越好的事实形成鲜明对照，是彻头彻尾的谎言，是对中国治疆政策和新疆发展成就的污蔑，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯指出，美国对中国新疆所谓“种族灭绝”的指控纯属无稽之谈，是别有用心的宣传和患有“中国恐惧症”的表现，违反了联合国《公民权利和政治权利国际公约》。

境外反华势力编造涉疆谎言的目的，是企图通过妖魔化中国这一政治操弄手法，阻遏中国发展进步。这种险恶图谋注定不会得逞。越来越多国家和国际正义人士站出来揭穿涉疆谎言。在联合国人权理事会第四十八届会议上，近百个国家通过共同发言、单独发言、联合致函等方式表达对中国立场的支持，强调新疆问题完全是中国内部事务，任何国家不得干涉，反对借人权问题干涉中国内政。这些正义的声音掷地有声，再次证明公道自在人心，“以疆制华”不得人心，涉疆“世纪谎言”终将破产。

青山遮不住，毕竟东流去。中国政府坚定不移维护国家主权、安全和发展利益，坚定不移促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，坚定不移贯彻新时代党的治疆方略，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆。新疆迈向现代化的进程是任何人任何势力都无法阻挡的，新疆的明天必将更加美好！

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)