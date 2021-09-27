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数字经济正成为中非合作共赢的新领域、新方向。中国企业积极向非洲国家提供电子商务、金融科技等技术和经验支持，非洲国家也迫切希望加快数字化转型，为经济复苏和发展注入新动力。

中方日前宣布同非方共同制定和实施“中非数字创新伙伴计划”，并就此提出6点建议——加强数字基建、发展数字经济、开展数字教育、提升数字包容性、共创数字安全、搭建合作平台。中非将共同设计未来3年数字领域务实合作举措，并纳入中非合作论坛新一届会议成果文件，推动中非数字合作再上新台阶。

共同打造“数字非洲”，提升发展能力

中国北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗中心位于突尼斯。在这里，本报记者亲身体验了一把无人驾驶拖拉机：装有北斗系统的农用拖拉机平稳前行，顺利完成跨越障碍物、掉头、转弯等动作。中心工程师娜达说：“北斗提供的优质卫星导航服务，在精准农业、交通、减灾、公共安全等领域为非洲民众带来了实实在在的好处。”

当前，基于北斗系统的解决方案在非洲众多国家得到应用。近年来，中方专家还赴突尼斯、埃及、苏丹、摩洛哥、阿尔及利亚等国家开展多轮次北斗卫星导航技术及应用培训。

数字创新合作是中非务实合作的新兴领域，《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》提出，中非双方将“分享信息通信发展经验，共同把握数字经济发展机遇，鼓励企业在信息通信基础设施、互联网、数字经济等领域开展合作”。

截至目前，中国与南非企业已合作建成非洲首个5G独立组网商用网络，中方提供融资和技术支持的塞内加尔国家数据中心已正式启用，中国企业搭建的电商平台让非洲产品走近中国消费者，丰富多样的培训项目正为非洲输送数字人才……中方同非方不断深化数字合作，助推非洲抓住信息革命机遇，共同打造“数字非洲”。

“中国一直以来是非洲国家的好朋友、好伙伴、好兄弟，在基础设施建设、农业、教育、医疗、抗疫等各领域与非洲国家真诚合作，向非洲朋友伸出援手。”埃及开罗大学经济学教授萨米哈·法兹表示，“非中数字创新伙伴计划”务实全面，涉及数字基建、数字经济、数字教育等多个方面，“为非中深化数字合作指明了方向，将对弥合非洲大陆数字鸿沟作出贡献”。

“未来的世界是数字化的世界。”尼日利亚数字桥研究所信息通信技术专家恩泽表示，“非中数字创新伙伴计划”涵盖数字包容性、互联网渗透率、技能培训以及技术转移等多领域，具有重大战略意义，“我们期待中国的数字创新方案帮助非洲跟上世界发展步伐，实现跨越式发展。”

推动共享技术红利，改善民众生活

当前，非洲各国正努力加快数字发展步伐。非盟提出《非洲数字化转型战略2020—2030》，地区国家纷纷出台相关配套政策。非洲大陆自由贸易区今年1月1日正式启动，数字经济被纳入第二阶段谈判内容。非洲舆论普遍认为，非中数字合作契合非洲经济社会发展需要，推动共享技术红利，切实为非洲民众带来福祉。

“很多非洲国家将数字化转型作为发展方向，数字技术领域的创新将帮助我们战胜贫困、改善民生。”法兹表示，在数字基建、数字人才和数字经济等方面，找到有能力的合作伙伴至关重要。“中国数字经济发展全球领先，是非洲国家实现非盟《2063年议程》目标的最佳合作伙伴，非中数字合作拥有广阔机遇。”

在坦桑尼亚，中国企业通过数字能力培训、数字基建以及法律政策服务等方式，不断促进双方数字技术对接；在卢旺达，中国农业大学牵头开展“智慧渔业”产学研合作示范计划，启动中卢数字渔业示范项目，推动两国数字农业领域友好合作；在埃及，中国华为公司通过“华为ICT学院”项目、“未来种子”项目以及ICT技能大赛等，累计为超过5000名埃及ICT专业技术人才提供培训；疫情防控期间，中方积极分享技术经验，大数据、云计算、人工智能等在非洲抗疫、恢复经济等方面发挥重要作用……

浙江师范大学非洲研究院信息技术专家阿德昆勒·奥西迪普说，“非中数字创新伙伴计划”将进一步推动中国企业与非洲伙伴共同参与数字基建项目，分享数字技术最新成果，促进非洲国家信息网络互联互通。“非洲国家应抓住这一宝贵机会，促进成果转化落实，使广大非洲民众受益。”

坦桑尼亚主流媒体《公民报》评论称，“非中数字创新伙伴计划”再次表明，中国有能力、有意愿与坦桑尼亚等非洲国家深化数字合作，助力非洲国家创造就业，发展经济，提升民众生活水平，坦桑尼亚将从这一计划中受益。

构建平等伙伴关系，实现互利共赢

9月初，2021中非合作论坛非洲产品电商推广季正式启动，推广活动将持续3个月，为中非跨境电商合作搭建新平台。此外，举办“非洲青年科技人员创新中国行”等活动，建设中非创新合作中心，加强远程教育合作等，都成为中非数字领域交流合作的重要内容。

中国积极搭建合作平台，以交流促进数字进步。“中非数字创新伙伴计划”既有短期项目合作，也着眼中长期合作。恩泽表示，中国对非合作始终保持高效率、高透明度，助力非洲国家提升发展能力。“非中数字合作体现了互利共赢，对非洲国家具有极大吸引力。相信在中国帮助下，非洲将加快数字化转型步伐。”

全球数字治理规则应由各国共同探讨、共同制定。“数字安全是全球面临的共同挑战，也是非中数字合作不可或缺的一部分。”埃及开罗大学经济与金融法教授贾巴拉说，当一些国家将数据安全问题政治化、严重干扰全球数字合作与发展努力时，“非中数字创新伙伴计划”强调非中团结合作，共同打造开放、公平、非歧视的数字发展环境。

摩洛哥《挑战者周刊》报道称，非中数字合作促进信息通信技术在非洲的应用和发展。双方共同制定并实施“非中数字创新伙伴计划”，旨在构建真正平等的合作伙伴关系，双方携手发展将为国际数字技术进步注入更多活力。

（本报北京、开罗、阿布贾、约翰内斯堡9月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)