唐松根

2019年9月，中国与基里巴斯恢复大使级外交关系。2020年3月，我抵达基里巴斯担任中国驻基大使。到任以来，我听到最多的话就是用当地语言所说的：“送上健康、平和、繁荣的祝福。”“健康”“平和”“繁荣”这3个词语，也很好诠释了中基复交以来的双边关系发展。

携手抗疫，做人类卫生健康共同体的建设者。基里巴斯被联合国列为最不发达国家之一，这里缺少必要的设施、物资和经验技术。面对疫情全球大流行，中方积极践行人类命运共同体理念，与基方心连心、共抗疫，向基方援助多批医护用品和应急物资，多次举办视频会分享疫情防控经验。前不久，中国援助基里巴斯的首批新冠疫苗运抵首都塔拉瓦并很快启动接种工作，预计可覆盖该国40%的人口，为疫情防控常态化背景下基里巴斯民众健康安全和经济社会发展提供有力支持。

秉持道义，做国际秩序和多边主义的捍卫者。当前，百年变局和世纪疫情交织，国际格局深刻演变，但和平与发展仍是时代主题，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。基里巴斯人民平和友善。基方感谢中方在国际事务中积极支持广大发展中国家利益。基方恪守一个中国原则，在涉疆、涉港等涉及中方核心利益问题上大力支持中国，坚定捍卫国际公道和正义。当一些西方媒体别有用心污蔑抹黑中基关系时，基里巴斯政府和人民第一时间站出来，坚决有力反驳。

合作共赢，做共同繁荣发展的贡献者。2020年1月，习近平主席同来华进行国事访问的基里巴斯总统马茂举行会谈，为中基关系发展绘就宏伟蓝图，为两国各领域合作注入强大动力。两国元首共同见证了两国政府共同推进“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。当前，中国援助基方的桥梁、船舶等互联互通项目已经启动，共建“一带一路”框架下应对气候变化南南合作稳步进行，中国农渔业专家通过技术援助“授人以渔”，提升基方可持续发展能力。中国政府援助的太阳能灯、课桌椅等民生物资走进基里巴斯普通民众家中，当地优质渔产品也为中国百姓追求美好生活提供了更多选择。马茂总统等基方政要高度赞赏基中友好合作为基方实现发展、造福民生作出的重要贡献。

过去两年，中基关系犹如热带岛国随处可见的椰子树，破壳而生、蓬勃向上、结出硕果。我看到基里巴斯民众对中国的信任和感谢，看到中基友谊越发牢固，更看到中基关系蓬勃发展的光明前景。中基将继续做互信互利的好朋友、相亲相近的一家人，共同谱写两国关系更加精彩的新篇章。

（作者为中国驻基里巴斯大使）

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)