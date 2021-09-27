据新华社北京9月26日电 9月26日，国务委员兼外长王毅在联大一般性辩论召开期间同尼日尔外长哈苏米通电话。

王毅说，尼日尔是中国在非洲的好朋友、好兄弟和重要合作伙伴。中方愿同尼方共同规划好双方下阶段务实合作，推动两国关系不断发展。

王毅表示，每个国家都有权利通过努力实现自身的发展。发展中国家的群体性振兴，是当今时代最鲜明的特征，也是人类社会整体进步的重要标志。任何压制发展中国家实现发展的企图，不管采取什么卑劣手法，都注定是要失败的。中方愿同尼方一道，在国际和地区舞台上相互支持，共同维护国际关系基本准则和国际公平正义，维护发展中国家正当发展权利。

王毅说，发展是解决一切问题的总钥匙，欢迎尼方加入习近平主席提出的“全球发展倡议”和中非共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，同非盟《2063年议程》等协同增效，加快实现联合国2030年可持续发展议程。

哈苏米表示，尼中长期友好，两国相互坚定支持。尼方愿同中方拓展各领域合作，打造非中友好典范。习近平主席提出的“全球发展倡议”契合非洲国家的发展需求，尼方完全赞同并坚定支持，愿同中方一道，共同维护发展中国家不可剥夺的发展权和自主选择发展道路的正当权利。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)