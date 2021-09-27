本报记者 李 琰

“中国取得辉煌成就的关键在于坚持中国共产党的领导。”刚果（布）执政党刚果劳动党总书记皮埃尔·穆萨日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党带领中国人民不畏艰辛，勇于探索，成功走出一条中国特色社会主义道路，拓展了发展中国家走向现代化的途径。

上世纪70年代末期，穆萨加入刚果劳动党，便开始关注中国的建设发展。穆萨多次访华，中国各地发展面貌的变化给他留下深刻印象。“中国共产党全心全意为人民服务，用实际行动赢得了人民群众的信赖和拥护。”2019年12月，穆萨当选刚果劳动党总书记，对中国共产党的治国理政有了更深入的研究和思考。

今年5月27日，由中共中央对外联络部主办的世界马克思主义政党理论研讨会以视频方式在北京举行，穆萨在线参加了“以人民为中心与摆脱贫困”分议题研讨。他高度评价中国脱贫攻坚成就，认为中国采取精准扶贫方略，有的放矢采取不同措施。“中国脱贫成就斐然，令发展中国家感到振奋，也深受启发”。在他看来，推动社会进步、改善人民生活，是每个执政党面临的重要任务，在这方面，中国共产党给其他国家政党树立了典范。

中国同刚果（布）建交半个多世纪以来，中方援建的公路、医院、体育场、水电站、城市供水网、大学图书馆等成套项目，为刚方经济社会发展作出积极贡献。今年3月，中国政府援建的刚果（布）新议会大厦落成交接，成为首都布拉柴维尔市的新地标。由中企历时8年完成的刚果（布）国家1号公路，将黑角至布拉柴维尔的车程从7天缩短至8小时，带动了沿线地区经济发展，显著改善当地民众生活，被刚方誉为“通往未来之路”。穆萨说：“中方的援助从不附加任何政治条件，真正帮助我们实现很多从无到有的飞跃。刚中合作为我们实现发展梦想提供了宝贵的技术、资金和理念。”

面对新冠肺炎疫情挑战，中国与包括刚果（布）在内的非洲国家守望相助、共克时艰。“在刚方抗击疫情的艰难时刻，中国医疗专家组紧急驰援，帮助我们培训医护人员并进行防疫技术指导；中方还援助了大量抗疫物资，包括医疗器械、药品和新冠疫苗等，我再次向中方表示衷心感谢。”穆萨说，刚中及非中友谊在共同抗击疫情中更加深厚坚定。中方以负责任的大国担当，生动诠释了构建更加紧密的非中命运共同体和人类卫生健康共同体的内涵。

穆萨指出，维护多边主义是历史趋势也是必然选择，各国应高举多边主义旗帜、共同维护国际公平正义。“中国是构建基于共赢关系的世界秩序的主要参与者。通过共建人类命运共同体，中国的发展进步深刻影响着世界，为各国共同发展贡献了力量。”

“中国加快构建新发展格局，将为刚中和非中合作转型升级拓展新空间，欢迎中国继续同世界各国分享发展机遇”。穆萨希望刚果劳动党与中国共产党加强治国理政经验交流，进一步深化各领域互利合作，更多造福两国民众。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 02 版）

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