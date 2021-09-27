新华社长沙9月26日电 （记者张玉洁）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪26日在湖南长沙出席第二届中国—非洲经贸博览会暨中非经贸合作论坛开幕式。

杨洁篪在致辞中说，中国和非洲是命运与共、志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟。习近平主席亲自提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，亲自推动构建更加紧密的中非命运共同体，中非政治互信日益牢固，贸易投资、基础设施、新兴产业等领域务实合作硕果累累。

杨洁篪表示，中非经贸博览会已成为推动中非合作论坛经贸举措落实的新平台和地方对非经贸合作的新窗口。中方将继续坚定不移支持非洲联合自强，支持非洲国家经济社会发展，同非洲国家加强战略对接，携手抗疫，深化经贸、互联互通、绿色发展、人力资源开发等各领域务实合作，助力非洲国家提升自主发展能力、产业发展水平、一体化进程和抗击疫情能力，不断增进中非人民福祉。

杨洁篪表示，中方将加快构建新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制，创造更具吸引力的营商环境，同世界各国实现更高水平的互利共赢，为中非合作开辟更广阔空间。

卢旺达总统卡加梅、塞内加尔总统萨勒、阿尔及利亚总统特本等非方政要表示，非中命运休戚与共。非方愿与中方加强共建“一带一路”，落实好“支持非洲发展伙伴倡议”，推动非中合作迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 02 版）

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