Eliot在演出中。受访者供图

人民网北京9月26日电 （盛霜）二胡是中国传统拉弦乐器，至今已有一千多年的历史。你可曾想过，一位在二十多岁才开始自学二胡演奏的法国人能成为“网红”，单条视频在社交平台收获400多万的点击量。法国人Eliott Tordo就是这样一位音乐人，用一把二胡诠释了他眼中的中国风，让这一古老的中国乐器走红海外。

半路出家的二胡音乐人

传统意义上，掌握一门乐器要从小开始学习，但Eliott完全凭借自身兴趣和对音乐的了解，演绎了一段别开生面的二胡故事。

Eliott自幼学习钢琴，后来当过乐队键盘手、编曲、制作人、音响工程师等。直到二十多岁的时候，在影视及游戏配乐中认识了二胡，并深深地被它独特的音色打动，于是决定要学习演奏这种东方乐器来演绎自己心中的动人音乐。

如今，Eliott已经学琴五年，他在Youtube、哔哩哔哩等社交平台和视频网站上发布的视频浏览量超过千万。美妙的二胡音乐感动了世界各国的无数网友，有网友评论道：“这是少有的让我感动的音乐，让我忍不住热泪盈眶。”

凭借在音乐领域工作数年的经历，Eliott对音乐比较敏感，辨识度比较好，这大概是他能够成功的秘诀。目前，Eliott不但将二胡演奏作为主业，还录制CD、举办音乐会、教授二胡等，已然从“半路出家”成为一名职业二胡音乐人。

Eliott录制的视频截图。受访者供图

克服语言不通 自学成才

Eliott的二胡学习之路并非一帆风顺。由于身处法国，他很难找到合适的二胡老师进行面授，到网上找老师进行远程授课的话，又认为效果不佳，思前想后于是决定通过模仿网络上的二胡视频进行自学。

由于语言不通，Eliott只能通过看姿势动作、辨别音高来一点点琢磨。每学习一首曲子，他都要同时找来4-5个同样曲子的视频，仔细观摩每个细节反复练习，包括如何按弦、运弓等，直到熟练掌握。

“二胡的演奏中蕴含一种独特的技法，充满神秘，而其精妙之处正是拉好二胡的诀窍。”这种与西方乐器不同的演奏技巧和情感表达吸引着Eliott不断探索，反复练习，逐渐掌握了二胡的演奏方法，让他的音乐更加动人心弦。

Eliott（左四）在演出中。受访者供图

传播中国传统文化的桥梁

随着Eliott演奏的视频和音乐会在法国引起反响，很多人开始认识二胡这一传统乐器，进而了解中华文化。

在法国，有很多人喜欢二胡的音色，通过Eliott的演奏喜欢上了二胡，爱上了来自中国的美妙音乐。Eliott说：“虽然我不是专业的老师，但仍然有很多人找到我，要跟我学习。”现在Eliott每周教授十几位学生，主要来自法国、美国、加拿大等国家和地区。

除了授课，Eliott还录制了CD、举行音乐会。明年夏天，他预计将举办15场音乐会。在Eliott录制的一条视频下，有网友说道：“尽管我们语言不同，但音乐是共通的。”他用古老的二胡架起了沟通的桥梁，用音乐讲述不简单的文化故事。

“对我而言，中国是一个很棒、很神奇的国家，我梦想将来能有机会来到中国，认识更多优秀的二胡演奏家。”未来，Eliott打算继续精进演奏技艺，希望有朝一日能在中国继续演绎他的二胡故事，也为中法文化交流贡献自己的力量。

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