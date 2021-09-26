人民网北京9月26日电 （记者王晶）2020年迪拜世博会将于10月1日拉开帷幕。为迎接此次盛会，阿联酋驻华大使馆24日下午在京举办了丰富多彩的文化活动，让到场的中外嘉宾对2020年迪拜世博会及阿联酋文化有了更深的了解。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里在活动上表示，2021年恰逢阿联酋建国50周年，迪拜也将于今年10月开启2020年迪拜世博会的大幕。2020年迪拜世博会将为参观游客开启一段激发创新、启迪未来新一代的新奇旅程。同时，本届世博会也将为阿联酋开启下一个50年的辉煌征程。

扎希里也对中国馆的精彩亮相表示期待。他指出，作为本届世博会最大的展馆之一，名为“华夏之光”的中国馆是2020年迪拜世博会可接待游客数量最多的展馆之一。中国馆将向世人展示中国在科学、技术和可持续发展方面的最新发展成就。

9月24日正值2020年迪拜世博会倒计时一周之际。当日使馆举办的文化活动包括阿联酋音乐、服装时尚、阿拉伯书法、阿联酋传统舞蹈、诗歌朗诵展示等，中外嘉宾还共同品尝了阿联酋传统美食。

据悉，迪拜世博会原定于2020年10月20日至2021年4月10日举行，受新冠肺炎疫情影响，延期到2021年10月1日至2022年3月31日举行，仍使用“2020年迪拜世博会”的名称，这是首个在中东、非洲和南亚地区举办的世博会。

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