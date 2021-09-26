9月24日，国家主席习近平向当天开幕的2021中关村论坛视频致贺。接受本报记者采访的外国专家学者和外企代表表示，习近平主席倡导通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，为国际社会共同应对时代挑战、共同促进人类和平与发展指明方向。中国的科技创新成就令世界瞩目，中国与其他国家开展科技合作为共同发展提供助力，展现负责任大国担当。

“创新成为中国经济增长的强大动力之一”

中关村是中国第一个国家自主创新示范区，中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台。习近平主席强调，中国支持中关村开展新一轮先行先试改革，加快建设世界领先的科技园区，为促进全球科技创新交流合作作出新的贡献。

摩洛哥前经济与财政大臣瓦拉卢曾在访华时参观过中关村，中国科技创新的精神和成就给他留下深刻印象。“中国最高领导人向2021中关村论坛视频致贺，显示了中国对科技创新的高度重视，表明中国持续扩大开放、与各国开展科技合作的决心，也为国际科技合作指明方向、注入信心。”

“习近平主席的视频致贺再次表明中国高度重视科技创新，并以创新为推力，为人类发展谋福祉。”巴西南里奥格兰德州联邦大学政治学教授迭戈·保塔索表示，在今年《财富》世界500强企业排行榜上，中国上榜企业数量再次位居世界第一，其中很大一部分是技术密集型公司，展示了中国明显的创新优势。中国电子支付市场发展迅速，有效推动了数字经济、数字社会的发展。中国智能手机出货量名列前茅。在人工智能、清洁能源等领域，中国的发展态势强劲。“创新成为中国经济增长的强大动力之一，这种动力在多个领域都得到了体现。”

高通公司全球高级副总裁钱堃在论坛开幕式现场聆听了习近平主席的视频致贺。他表示，中国高度重视科技创新，致力于推动全球科技创新协作，将以更加开放的态度加强国际科技交流，这让他倍感振奋。高通公司从2001年起扎根中关村，近年来正与众多位于北京的合作伙伴共筑5G产业新生态。“中国合作伙伴逐渐成长为全球移动通信产品市场的领导者，成为茁壮成长的创新公司，我们与有荣焉。随着中国不断强化知识产权保护，营造一流创新生态，我们相信这一趋势将不断加速。高通也会通过开放分享知识和经验，在5G+智能交通、5G+健康医疗等领域赋能合作伙伴，成就更多全球科技创新合作。”

韩国建国大学教授金旭表示，中国在一些重要未来工业产业领域表现突出，如全球6G专利申请数量方面高居榜首。这意味着未来10年，中国高科技企业将会在国际市场拥有更大竞争力。

“各国扩大科技领域的交流合作对于应对全球性挑战至关重要”

习近平主席指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济复苏面临严峻挑战，世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。

中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯曾多次到访中国，对中国在科技领域的创新非常关注，对中国取得的科技创新成就十分赞赏。“中国发展步伐越来越快，竞争力不断增强，成为全球范围内科技创新发展的表率。”维莱斯尤其赞同各国应加强科技开放合作、共同应对时代挑战的主张。“各国扩大科技领域的交流合作对于应对全球性挑战至关重要。近年来，中国对科技领域的国际合作一直保持着开放姿态，积极推动科技合作成果为各国发展和人民福祉服务。”

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪表示，以数字技术为代表的新技术对各国经济、国际贸易及人类的生产生活方式都产生了极大影响，对提高诸多行业的效率发挥了重要作用，也是支撑后疫情时代经济复苏的一大动力。中国是世界数字经济最发达的国家之一，可以通过互联互通为很多国家起到示范作用。“经济全球化的趋势不可阻挡，当前全球产业链、供应链、价值链紧密相连，各国更加需要加强科技开放合作。在应对气候变化等全球性问题上，更需各国同心协力，共同采取有力措施。”

古巴拉斯维亚斯中央大学高级研究员爱德华多·冈萨雷斯认为，国际科技合作对于在世界各地的科学家和专家之间建立和发展联系至关重要。科学和技术领域的开放合作对建立一个更紧密的世界、寻求人类所面临新挑战的解决方案都很重要。全球大国应共同努力，创建更多能够支持科学合作的平台。

“中国对国际合作的开放态度在全球范围内成为典范”

习近平主席强调，当今世界，发展科学技术必须具有全球视野，把握时代脉搏，紧扣人类生产生活提出的新要求。中国高度重视科技创新，致力于推动全球科技创新协作，将以更加开放的态度加强国际科技交流，积极参与全球创新网络，共同推进基础研究，推动科技成果转化，培育经济发展新动能，加强知识产权保护，营造一流创新生态，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好增进人类福祉。

尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱表示，中国致力于加快科学创新，与世界各国加强科学技术合作，特别是采取更加严格的知识产权保护政策，体现出着眼于长远发展的战略眼光。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，对于广大发展中国家来说，加强国际科技合作，深化与中国的科技交流，引进更多的中国创新科技产品，将会大大提升这些国家的科技水平，有利于缩小与发达国家间的科技实力差距。“中国的科技兴国之路为发展中国家提供了可借鉴的经验。”

近年来，数字经济正成为中国助力非洲经济发展的新方向。疫情之下，中国企业提供技术和经验支持的电子商务、金融科技等成为推动非洲国家经济复苏的重要工具。肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，中国同世界各国加强科技合作，决心通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法。中国始终帮助非洲国家发展经济和进行科技创新，非洲国家和中国在数字技术方面加强合作，将有助于非洲在信息时代实现跨越式发展。

“在科技创新领域，中国对国际合作的开放态度在全球范围内成为典范，将有利于世界各国携手走上一条面向未来的可持续发展道路。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，期待通过中关村论坛，各国能够开创国际科技创新合作的新模式，在当前全球正面临疫情和气候变化挑战的背景下，寻求更加高效的解决方案，让我们的生产生活早日恢复常态。

（本报北京、开罗、里约热内卢、首尔、马德里、布鲁塞尔、阿布贾、柏林9月25日电 记者曲颂、屈佩、黄培昭、李晓骁、马菲、姜波、张朋辉、姜宣、花放）

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 02 版）

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