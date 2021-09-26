印度国防部24日与欧洲飞机制造巨头空客集团签署合同，购买56架C-295型运输机。印方说，这一采购项目旨在实现印度空军运输机更新换代，同时推动印度飞机制造业发展。

印度国防部当天宣布与空客集团位于西班牙的空客防务与航天公司签署这份合同。

印方说，全部56架运输机将于10年内交付，在印度空军服役，取代目前使用的“阿弗罗”运输机，这将使印度空军运输机朝“现代化”迈出重要一步。

据媒体报道，印度空军现有56架上世纪60年代购买的英国制造的阿弗罗-748型运输机，亟需更新换代。

印度国防部说，C-295运输机可载重5至10吨，能空投部队和物资，将大大提高印军空运能力，“尤其是在北部、东北部和安达曼-尼科巴群岛”。

印方同时说，这一采购项目是政府推动“印度制造”和印度“航空航天业生态系统”的举措，为本土私营企业“进入技术密集、竞争激烈的飞机制造业”提供了机会。

印方说，56架运输机中，40架将在印度由塔塔集团制造，本土数家中小企业将参与飞机零部件生产；交付完成以后，印度可以继续生产并且出口该型运输机。

印度国防部没有提及这份合同的金额。据印度官方媒体报道，合同金额据估为2200亿印度卢比（约合192.9亿元人民币）。

空客集团说，这份合同是印度私营领域“首个航空航天业‘印度制造’项目”，涉及“发展一套完整的产业生态系统：从制造到组装、测试、质检，再到交付和保养的整个飞机生命周期”。

空客说，根据合同，这批飞机的前16架将在西班牙完成最后组装后交付，后40架将在印度由塔塔高级系统公司制造和组装，后者是空客与塔塔的合作项目。

塔塔高级系统公司首席执行官苏卡兰·辛格说，这是“印度军工业生态系统的一个里程碑：首次由一家印度私营企业在印度全流程制造飞机”。

据空客介绍，C-295运输机可从“较短或无准备”的跑道起飞，能运载“最多71名士兵或50名伞兵”，可空投伞兵和物资及执行伤员转移、灾害应对、海上巡逻等任务。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)