受新冠疫情和脱离欧洲联盟等因素影响，英国卡车司机人手欠缺，这一供应链环节难题已经给英国人的生活造成诸多不便，包括部分加油站被迫关停、超市部分商品无法补货。

英国交通大臣格兰特·沙普斯24日说，政府已开始以多种手段缓解卡车司机用工荒，包括鼓励以前当过卡车司机的人“重新上岗”，简化获取卡车司机驾照的程序。

但他强调，英国政府无意为引入更多海外司机而放宽相关签证限制。

【司机少 影响大】

美联社24日报道，卡车司机“用工荒”引发的不便已经蔓延至英国人生活的多个领域，包括麦当劳把奶昔撤下菜单，肯德基的鸡肉食品缺货。英国《太阳报》头版的标题是“我们快没货了”。

英国石油公司和美国埃克森美孚公司旗下埃索石油有限公司24日分别宣布，因英国卡车司机短缺导致炼油厂成品汽油运输困难，两家企业已暂时关闭英国部分加油站。

沙普斯呼吁英国人不要恐慌性地去加油站“囤油”，“建议是，一切如常”。

英国首相府一名发言人24日称：“英国没有出现燃料荒，人们应该像往常一样去加油。”

这不是英国政府官员首次出面安抚民众。英国商业、能源和产业战略部消费者、小企业和劳动力市场事务政务次官保罗·斯库利23日呼吁消费者不要恐慌性购物。

路透社23日报道，英国大型连锁超市乐购公司上周告知政府官员，卡车司机短缺导致食品运输困难，如果不采取措施，消费者恐怕会在圣诞节来临之前恐慌性购物。

【简流程 引质疑】

沙普斯24日说，政府将采取多种措施，“不遗余力地让卡车在全国各地运输货物和汽油”。

他说，英国有不少人以前干过卡车司机，但离开了这一行，因为“欧洲廉价劳动力”拉低了行业的整体薪资水平。“我们现在想让这些人重操旧业，市场会给他们更高薪水。”

沙普斯说，对在英国有居留权的欧盟国家公民中曾当过卡车司机的人，英方同样欢迎他们重回卡车司机行业。

他说，英国政府已经延长卡车司机每周工作时长上限，同时增加了驾照考试，精简了培训流程。

美联社报道，按照英国政府决定，新手今后考拖挂车驾驶资格前，无需先取得体积稍小的厢式货车驾驶资格。

在伦敦郊区经营卡车司机培训学校的劳伦斯·博尔顿告诉美联社记者，总的来说，他欢迎政府作出的改变，但担心让原本只有轿车驾照的司机在短时间内取得驾驶18轮卡车的资格会不安全。“不管你是不是世界上最好的轿车司机，它可是16.5米长的（大家伙）。”

沙普斯说，随着新的卡车司机通过考试，用工荒正“一周比一周见好”。

只是，这一说法并不能让其他行业松口气。英国食品和饮料联合会总裁伊恩·赖特说，卡车司机人手短缺只是全球劳动力市场和供应链“大调整”的一部分，“情况会变得更糟糕。我们应该习惯货架偶尔空着的情况……这将是新常态”。

【高待遇 见好转？】

美联社分析，几方面因素共同作用导致英国出现卡车司机难求的状况。

“脱欧”以后，不少欧盟成员国的卡车司机因签证难题离开英国。新冠疫情期间实施的“封城”措施则令卡车司机驾照考试中断数月，不少新手无法上路。

另外，长期以来，卡车司机在英国被视为“薪水低”“社会地位低”的职业。司机培训学校总经理博尔顿告诉美联社记者：“驾驶（卡车）在21世纪可不算什么吸引人的职业。”

但按照美联社说法，这种形势实际已经扭转，卡车司机在英国成为一个需求量大增、报酬日益丰厚的职业。大型超市的卡车司机年薪可达5万英镑（约合44.2万元人民币），比不少教师、警察甚至一些律师的薪水还高。

博尔顿说，自今年早些时候英国开始放松疫情防控措施以来，他的学校报名人数增加了20%，报名者包括公交车司机、下岗的服务业从业者甚至退休飞行员。

31岁的学员斯蒂芬·思罗尔以前是小货车司机。在他看来，卡车司机“是可以干一辈子的职业”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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