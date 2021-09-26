美国白宫24日宣布，联邦承包商及其雇员必须在12月8日前接种新冠疫苗。

美国总统约瑟夫·拜登9日宣布适用于联邦政府部门和美国境内企业的新冠疫苗接种规定，要求所有联邦政府员工和与联邦政府有业务往来的承包商雇员必须接种疫苗。但不少承包商没有立即行动，等待白宫的正式指南。

根据白宫24日发布的指南，除依法获得豁免，上述规定涵盖的承包商雇员“必须在12月8日之前完成全程接种疫苗”，承包商必须审查雇员疫苗接种证明。12月8日以后，政府将在承包商合同中增加条款，要求雇员必须在履行新合同或延长合同首日前接种疫苗。

白宫管理和预算办公室副主任贾森·米勒当天在一篇博客文章中写道，承包商雇员疫苗接种政策旨在让更多人接种疫苗，“减少工人缺勤，降低劳动成本，提高为联邦政府工作的承包商和分包商效率”。

一名联邦官员告诉路透社记者，一般而言，上述接种规定包括与政府签署采购合同、特别是服务合同的承包商雇员，预计同样适用于为政府制造特定产品的承包商雇员。

美国金-斯波尔丁律师事务所专门处理政府合同的律师史蒂夫·凯夫预计，这项规定将影响数以千万计美国员工。

美国人力资源政策协会说，将就疫苗接种规定向拜登政府提交正式意见，以进一步明确覆盖领域。这一协会代表美国390多家大企业的首席人力资源官、涵盖1100万美国雇员。

按照美国媒体说法，拜登9日宣布的新冠疫苗接种规定是他今年年初上任后出台的最严厉疫苗政策。

拜登政府14日发布指示，要求联邦政府各机构应当“让员工尽快全程接种疫苗”，不迟于11月22日完成。白宫发言人当天说，联邦政府鼓励“公私各领域”要求员工接种新冠疫苗。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基24日说，美国眼下绝大多数新增确诊和住院病例为未接种疫苗人群。

尽管拜登政府不遗余力推动疫苗接种，美联社24日报道，迄今只有约55%的美国人完成全程接种，约1.82亿人。一些共和党籍州长甚至颁布行政令，反对学校强制学生接种疫苗。共和党掌权的亚利桑那州14日宣布起诉拜登政府，称强制接种疫苗的规定“违反宪法”。（刘曦）（新华社专特稿）

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