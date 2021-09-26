日本《朝日新闻》24日发布的调查结果显示，截至8月底，200多名新冠确诊患者在居家疗养期间死亡。

《朝日新闻》9月上旬起采访全国47个都道府县，以了解居家疗养期间病亡患者人数。结果显示，截至8月底，在自己家里或养老设施中死亡的新冠患者有206人。这一数据不包括在酒店等住宿设施疗养期间死亡的病例。

根据《朝日新闻》调查结果，17个都道府县报告居家疗养死亡病例，以东京都人数最多，共90例，其中近半数在8月死亡。

由于医疗系统不堪重负，日本大量轻症或无症状新冠感染者无法住院接受治疗，转为居家或在酒店等设施疗养。去年冬季日本第三波疫情期间，东京居家疗养人数增至大约9400人，随后的第四波疫情居家疗养人数有所减少，最多时有大约2400人，但到今年夏季第五波疫情期间猛增至约2.6万人。

东京都政府分管疫情的官员承认：“（因第五波疫情）医疗系统的确濒临崩溃，很多人状况急剧恶化死亡。”

另据《朝日新闻》报道，8月1日至9月20日东京共有484人因感染新冠病毒死亡。东京都政府确认其中412人的疫苗接种情况，发现近八成没有接种新冠疫苗。

日本新冠疫情近期有所缓解，截至22日的一周内日均新增确诊572例，比前一周的1095例大幅减少，入院患者人数也从一周前的3097人降至2046人。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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