新华社北京9月25日电 美日印澳拉帮结派不得人心

新华社记者

美国、日本、印度、澳大利亚四国领导人24日在华盛顿会晤，表示将深化关系，推进合作以应对挑战。尽管美方声称“四国机制”不针对特定国家，但会后公布的文件显示其针对中国的意味明显。

分析人士指出，美国近期在亚太地区频频搞封闭、排他的“小圈子”，严重危害地区和平稳定。美日印澳拉帮结派的冷战思维不得人心。

拉帮结派秀姿态

今年3月，美日印澳四国曾以线上方式首次举行领导人级别会晤，而此次华盛顿会晤是首次四国领导人线下会议。会晤后公布的文件显示，四国将在疫情应对、卫生安全、基础设施、气候变化、人文教育、关键和新兴技术、网络安全和太空等领域展开合作。

尽管四国领导人在公开发言及联合声明中避免直接点名中国，美方官员也称“四国机制”是聚焦现实合作且不针对单一国家的“非正式机制”，但舆论普遍认为，该机制的意图显然是应对中国在地区内不断提升的影响力。

“四国机制”并非美国在亚太地区打造的唯一多边机制。就在不久前，美国和英国、澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系，由美英支持澳建造核潜艇。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员张洁指出，拜登政府上台后，加快美日印澳四边对话的机制化建设进程，将其作为推进所谓“印太战略”的支柱性地区机制。搞多边机制拉更多盟友和伙伴加入大国战略竞争，拜登政府的这一策略越来越清晰。“澳英美联盟”侧重于安全领域，“四国机制”现在又加强经济等领域合作，美国企图让这些机制形成互补，最大限度达到遏制中国的目的。

冷战思维不得人心

分析人士指出，美国在亚太地区搞“小圈子”外交，加剧地区紧张，严重危害地区安全稳定，也损害地区国家利益，不得人心。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长张腾军表示，“四国机制”无疑是冷战思维作祟的产物，亚太地区陷入“新冷战”的风险正在不断上升。过去几年，亚太安全局势相对稳定，但该机制出现后，域外力量不断介入，整体安全稳定被扰乱，一些热点问题可能再次升温。

“南海战略态势感知计划”主任胡波指出，美国“印太战略”忽视亚洲地区中小国家日益增强的政策独立性，地区内绝大部分国家不愿看到中美走向完全零和博弈，不愿在中美之间选边站队。

事实上，美英澳在宣布核潜艇合作计划后，印度尼西亚和马来西亚政府就表达了担忧。印尼外交部敦促澳方遵守其在相关条约中的承诺，尊重国际法；马来西亚总理伊斯迈尔指出，“澳英美联盟”可能成为“引发印太地区核军备竞赛的催化剂”。

各有各的“小算盘”

分析人士指出，美国希望利用“四国机制”搞大国竞争，但由于四国内部存在分歧，加上资源和能力有限，这一图谋将难以得逞。

张腾军表示，“四国机制”半年举行两次峰会，看似进展顺利，但实质成果寥寥无几，主要原因是各国关心的侧重点不同，投入资源的力度也不同。而且在对华心态上，美国希望将该机制打造为全面对抗中国的“小圈子”，但其他国家并不一定希望与中国激烈对抗。

有着不结盟传统的印度被认为是四国里最谨慎的成员。印度学者拉贾·莫汉指出，印度国内对“四国机制”一直存在“两种声音”，但即使对该机制表示欢迎的“声音”也担心，印度政府将因此放弃不结盟政策以及长期秉持的外交独立战略。

美国在亚太地区搞各种亲疏有别的“小圈子”也引发印方不满。印度观察家研究基金会资深研究员哈什·潘特表示，“澳英美联盟”让印度越来越担心，美国建立的类似安排将削弱“四国机制”在战略层面的必要性。

关于四国声称要联手打造的“高质量”基建和半导体“安全”供应链，日本法政大学教授赵宏伟指出，四国缺乏在海外大搞基建的能力，面临包括国内制造业空心化、缺乏人才和资金、工程成本高且工期长等问题；四国的所谓半导体产业链合作违背市场规律，很难有多少企业愿意参与，因此前景并不乐观。（参与记者：刘品然、兴越、赵旭、岳东兴、白旭、郭丹、朱瑞卿、杨定都）

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