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民调显示多数欧盟公民认为美中俄对抗与本国无关

2021年09月26日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔9月25日电（记者李骥志　章亚东）欧盟智囊机构欧洲对外关系委员会本周公布的一项调查显示，虽然许多人认为美国与中国、俄罗斯之间呈现出某种“新冷战”，但大多数受访者认为自己的国家并未卷入这场对抗。

　　这项民调于今年5、6月份在12个欧盟国家展开。在约1．6万名受访者中，59%的人认为自己的国家没有卷入“与中国的新冷战”，只有15%的人持相反观点。调查报告说：“在每个接受调查的国家中，否认本国正与中国发生新冷战的人都比同意这种观点的人多。”

　　同时，只有25%的人认为本国卷入了美俄“新冷战”，而46%的人持相反观点。

　　此次调查还显示出欧盟公民与欧盟机构之间出现了明显分歧。报告的共同作者伊万·克勒斯特夫说，多数欧洲人倾向于认为，欧盟机构已参与美中俄之间的“新冷战”，而自己的国家并未卷入。

　　欧盟委员会在2019年更新了对华战略构想，称中国既是欧盟的“合作伙伴”和“谈判伙伴”，同时也是“经济竞争者”和“系统性对手”。然而最新公布的民调显示，欧盟公民对这一定义并不买账。

　　民调报告说，绝大多数受访者认为中国并没有对欧洲人的生活方式构成威胁。报告认为，这一民调结果对美国试图兜售的概念构成严重挑战。

　　报告还提到，欧洲对外关系委员会前几次的调查已经表明，虽然欧洲人认为本国与美国的关系比与中国的关系更密切，但在他们看来，美中之间日益激烈的竞争与欧洲国家无关。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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