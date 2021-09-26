新华社休斯敦9月25日电 记者手记：美墨边境“德尔里奥国际桥”下移民潮难落潮

新华社记者徐剑梅

24日，最后一批越过美国和墨西哥边境、聚集在得克萨斯州边境小城德尔里奥一个桥下临时营地的移民，乘坐美国当局转移安置的车辆离开。从新华社报道员现场拍摄的照片看，大人们面色沉重，目光茫然，而一名被父亲抱在臂弯的幼小女孩不知世事艰难，等待登车时露出纯真的笑容。

美国国土安全部长马约卡斯当天在记者会上说，“德尔里奥国际桥”下临时营地当天被“清空”，美国政府已用飞机将约2000名移民遣返回海地，另有约8000名移民自行返回墨西哥境内。不过，他说仍有约1.7万名移民待在美国，其中约1.24万人不会被快速驱逐，而将在美等待移民法庭对其避难申请的审理结果。

国际移民组织驻墨西哥代表处24日发布新闻公报说，当前美国与墨西哥边境海地移民的状况“令人担忧”，正处于“非常危险的境地”。公报说，鉴于海地当前社会经济及政治局势，国际移民组织正为这些移民寻求解决方案。

一周多以来，在“德尔里奥国际桥”下的空地上，越境移民蜂拥而至，其中大多数来自海地。在高峰期，临时营地一天内就聚集了约1.5万人，环境拥挤肮脏，食物和水供应短缺，加上骄阳似火，直接构成人道主义挑战。

社交媒体上，热传着美国边境执法人员骑马巡逻时，以马缰为鞭追逐和驱赶移民的视频和图片，与拜登政府以人道方式处理移民问题的承诺形成刺目的对照。美国总统拜登24日承认，这些视频和图片令美国备感尴尬，宣称要让责任人受到惩罚。

自拜登政府今年1月上台以来，美墨边境移民潮一波连着一波。往年每至夏季，炎热天气使人们穿越沙漠等地带长途跋涉至美墨边境的安全风险增大，移民潮自动消退，今年却一反常态，移民潮持续汹涌。数据显示，到目前为止，今年美墨边境已有132万人次的非法移民被捕，达20多年来最高水平。

此间分析人士认为，除却新冠疫情、经济问题、海地等移民来源地状况等因素，美墨边境移民潮的汹涌，与美国党争和两党相互猛烈攻讦脱不开干系。拜登政府迫于民主党左翼的压力，在应对边境移民危机时顾虑重重，进退两难；共和党人则不停指责拜登政府“开放边境”和“激励”非法移民。有美边境官员表示，此次移民大规模越境进入德尔里奥，一个重要原因就是受到不实信息误导。

拜登政府对这场移民潮的应对可谓左右不逢源、两面受抨击。得州州长阿伯特等共和党人和保守媒体痛批拜登政府不作为，其移民政策无视边境安全，“激励”更多移民冒险越境。民主党人和自由派媒体则批评拜登政府在海地迭遭政治动荡与自然灾害、民众生活极端贫困的情况下，大规模驱逐海地移民的做法“非人道”。美国海地问题特使丹尼尔·富特22日辞职，指责美国对海地的政策“存在严重缺陷”。

据美媒报道，“德尔里奥国际桥”下临时移民营地24日清空后，立即被推土机铲平。但这并不意味着移民潮就此落潮。德尔里奥一名市政官员当天告诉新华社报道员，墨西哥境内仍有试图进入美国的移民在聚集，今后一段时间里，移民潮可能会再次涌向这座小镇。（参与记者：吴昊、朱雨博）

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