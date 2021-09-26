新华社俄罗斯奥伦堡9月24日电 题：演兵东古兹——“和平使命-2021”上合组织联合反恐军演全纪录

新华社记者梅世雄

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

9月24日，一望无垠的东古兹演兵场，迎来一个值得铭记的时刻——

“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习，在完成所有演练课目后，圆满落幕。

从战略磋商到反恐战役筹划与实施，从实兵合练到文化交流，来自上合组织成员国的参演部队官兵，在“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”指引下，相互学习、密切协同，共同实施了一次震慑恐怖主义、分裂主义、极端主义“三股势力”的战略行动，推动上合组织防务合作迈上了新的台阶。

过去10多天的时间里，在苍茫的东古兹草原上，各成员国的约4000名精锐之师，在沙盘图标面前合帐论兵，在演兵场上携手出击，进一步增强了互信，深化了战斗友谊，提高了联合反恐作战能力。

铁路万里大机动 “鲲鹏”展翅新航线

8月26日晚，吉林白城火车站。中方参演部队铁路输送第一梯队，从这里启程前往俄罗斯奥伦堡州东古兹演习地域。这标志着中方参演部队正式开始多兵种、远距离、携重装备跨境远程投送。

在跨境远程机动途中，官兵们在列车上的活动井然有序、丰富多彩。

为贴近实战要求、从严锻炼部队，这次远程铁路投送期间，饮食完全由中方参演部队自行保障。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队官兵代表接受奖章。新华社记者梅世雄摄

“长途机动中，既要营养搭配均衡、能量跟得上，又要调剂好官兵口味，我们准备了10多种主食，确保3天不重样，副食那就更多了。”北部战区某合成旅一营司务长赵红岩告诉记者，机动全程不提供生鲜食品，他们提前准备了水果罐头和维生素片，保证官兵吃得饱、吃得好。

列车上的生活封闭却不单调。战士们每天都会围绕这次演习任务展开有针对性的学习，外事知识、外军装备性能、上合组织成员国历史文化都是重点学习内容。

机动途中，每隔十几个小时，中方官兵都会与随行的俄方官兵利用短暂停车的机会，对平车上装备的捆绑加固情况进行联合检查。

“因为列车长时间的运行、颠簸，经常会出现车辆位移、铁丝松动等情况，如果不及时进行处理，就很可能危及人员和装备安全，甚至可能影响演习进程。”北部战区军事运输投送调度中心军事代表李伟松告诉记者。

9月6日，第一梯队抵达。这次跨境铁路输送，创造我军境外联演铁路投送距离最远纪录，也是中国军队又一次大跨度、远距离、多批次、长时间的兵力投送。

除了铁运梯队外，中方先遣组和导演部均乘国产大型运输机运-20，飞抵奥伦堡。

9月10日，伴随着震耳欲聋的轰鸣声，一架深灰色的“鲲鹏”运-20飞机，搭载着中方参演部队导演部，稳稳降落在俄罗斯奥伦堡2号机场。

执行此次运输任务的，是西部战区空军航空兵某师官兵驾驶的运-20运输机。

“这次跨国飞行，往返一万多公里，昼夜连续飞行，是一次真正的实战化训练。”西部战区空军航空兵某师专门派出境外飞行经验丰富的一级飞行员昶献军担任机长，带领机组完成空中运输任务。

运-20运输机是我国自主研制的首款国产大型运输机，2016年7月正式列装中国空军航空兵部队。5年多来，运-20运输机先后赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、柬埔寨、菲律宾、越南、老挝等国家运送抗疫物资等，并多次承担赴俄罗斯军事运输任务，航迹延伸至境外多国。

此次参与“和平使命-2021”上合组织联合反恐军事演习，运-20运输机再次执行跨境空中运输任务，开辟从乌鲁木齐至俄罗斯奥伦堡的全新境外航线。

“圆满完成此次跨境空运任务，代表我们‘鲲鹏’团队又迈出了战斗力成长的坚实一步。”任务机组成员王寒表示，这再次证明了运-20运输机的适航性和可靠性，进一步检验了其战略投送能力，积累了执行重大国际军事行动的宝贵经验，为下一步部队开展联合作战行动和执行洲际战略投送任务打下了坚实基础。

这次联合反恐军事演习，除东道国俄罗斯外，中国是唯一自行携带全部主战装备的参演方。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队装备方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

严密组织谋合练 反恐合作机制化

近年来，在各成员国共同努力下，上合组织框架内的演习机制日臻成熟。各成员国国防部于2007年6月签署并经成员国国家最高权力机关审议批准的《上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定》，为各成员国武装力量举行联合军事演习提供了制度化、规范化、实用化的保证。

20日上午，“和平使命-2021”联演举行开幕式，演习正式开始。

分列式上，中方方阵由国旗护卫队和两个人员方队组成。鲜艳的五星红旗迎风招展，官兵军容严整、步伐铿锵、英姿勃发，得到各国连连称赞。

在正式演习开始前，各国参演部队一共举行了4次实兵合练，为正式演习打下良好基础。

21日，第四次实兵合练举行。这是各国参演部队在正式演习前举行的最后一次全要素、全过程实兵实弹合练。这次合练按照全员全装的方式进行，消耗50%弹药。

记者在现场看到，侦察机率先临空，歼击机、轰炸机接连出击，步战车、突击车轮番登场，火箭炮、防空导弹弹无虚发……苍茫的草原上铺展开一幅壮阔的秋日演兵图。

在近一个小时演练时间内，各国参演部队演练了封锁诱骗、火力打击、防御战斗、进攻战斗、追击行动等5个战斗阶段。

演习中，各国参演部队在严格做好疫情防控的前提下，适当进行了联合音乐会、民族文化日等交流项目。

17日，“中国文化日”在位于“中国营”西北侧俄方提供的室外专用场地举办。

高高飘扬的五星红旗下，近百名刚刚走下训练场的上合组织成员国参演官兵，齐聚一堂，领略中国文化。

在硝烟弥漫、铁流滚滚的演兵场上，各国参演官兵共绘出和平与友谊的五彩华章。

茫茫草原战犹酣 烽火硝烟砺精兵

深秋的东古兹靶场，一望无际。

山峦、黄沙、草原，位于中亚腹地的演兵场宛若逼真的反恐战场。

23日13时许，“和平使命-2021”军演最精彩的乐章——实兵实弹演习正式拉开大幕。

刹那间，苏-24侦察机临空，实施侦察预警。紧接着，苏-25强击机、苏-34歼击轰炸机、米-24武装直升机迅速前出。一发发炮弹、一枚枚导弹对“恐怖武装”实施猛烈空中打击，以夺取火力和信息优势，破坏“恐怖武装”兵力兵器指挥系统。

火力饱和打击后，多国联合部队决定实施封锁行动，以图瓦解“恐怖武装”进攻，实施毁伤，将其诱至预设防御线。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

在空中力量掩护下，地面突击群指挥员、北部战区某合成一营营长阚金柱指挥步战车、突击车等兵力，迅即前出到预定封锁线，向“恐怖武装”纵深预定目标展开攻击。

记者在现场看到，滚滚硝烟中，漫天黄沙里，一台台步战车、突击车等轮式装甲装备雷霆出击，相继展开战斗队形并向“恐怖武装”前沿发起猛烈攻击。

此时，“恐怖武装”集中主要兵力发起进攻，企图消灭多国联合部队装甲分队。

多国联合部队又一次展现强大火力突击力，使用空中、炮兵和地面火力，对“恐怖武装”实施多波次密集火力打击，火炮、导弹，向着“恐怖武装”阵地倾泻而下。防守力量坚守防御阵地，坚决抗击进攻之“恐怖武装”。

在各国参演部队防空炮火力支援下，中方参演部队地面突击群率先对“恐怖武装”实施反击，歼灭“恐怖武装”有生力量。

阚金柱指挥数十辆步战车、突击车，向前突进，迅速占领反攻射击位置。与此同时，多国联合部队的迫击炮、榴弹炮、火箭炮等百余门火炮全部占领发射阵地。

多国联合部队空中火力反攻力量迅即赶到。苏-34、苏-25战机组成多机编队，以迅雷不及掩耳之势从左右翼跟进突击，一枚枚导弹飞向“恐怖武装”指挥所。

此时，在多国联合部队密集火力打击之下，“恐怖武装”大部被歼灭，少量残存兵力或利用工事负隅顽抗或逃窜。

联合反恐集群指挥部决定，各群队立即转入追击作战，利用装甲力量的高速机动优势，全力追击以击溃“恐怖武装”。

战机编队再次呼啸临空。一阵弹雨倾泻而下，冲天火光腾空而起。

残余之“恐怖武装”，遭受重创。

联合反恐集群指挥部决定，对最后的残“敌”实施分割围歼。多国联合部队派出第二梯队参加最后的战斗。

“恐怖武装”的老巢，顷刻间土崩瓦解。实兵实弹演习取得圆满成功。

硝烟渐渐散去，东古兹草原又恢复了宁静。这片无垠的草原见证了各国参演官兵的拼搏与英勇，也铭记着上合组织成员国对和平的追求和捍卫。（参与采写：王琢舒、王晶宇、刘丹、刘敏、刘书）

(责编：燕勐、刘洁妍)