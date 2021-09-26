新华社北京9月25日电 综合新华社驻外记者报道：9月24日，国家主席习近平向2021中关村论坛视频致贺。多国专家学者对习近平主席视频致贺时指出的世界各国更加需要加强科技开放合作等高度赞同。他们表示，中国在创新增长方面取得了有目共睹的成绩，也为其他国家提供了可借鉴的经验。全球抗击新冠疫情的历程表明，国际科技合作比以往任何时候都更加重要。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺在接受新华社记者采访时说，中国在创新增长方面取得了有目共睹的成绩。中国的“嫦娥”升空、“蛟龙”入海，组建射电望远镜，这些成就显示中国已成为具有重要影响的科技大国和创新大国，相关科技创新产品也是中国对全世界新的贡献。

苏尔约诺认为，对于广大发展中国家来说，加强国际科技合作，深化与中国的科技交流，引进更多的中国创新科技产品，将会大大提升这些国家的科技水平，有利于发展中国家缩小与发达国家的科技实力差距。“中国的科技兴国之路为发展中国家提供了可借鉴的经验。”

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏表示，中国近年来在基础研究和技术创新方面都颇有建树，在火星和月球勘测、空间站、北斗导航等方面取得举世瞩目的成绩。中国企业在世界无人机、电子商务、云计算、人工智能、移动通信等领域举足轻重，中国的医疗和大数据技术更是在抗击新冠疫情中表现出彩。开放合作是现代科技发展的基本条件和主要动力，中国需要世界，世界更需要中国。

世界知识产权组织经济学和数据分析学部门主管萨哈·文施-文森特指出，中国在创新方面的成功得益于其多年来一以贯之的创新政策规划和执行力度，以及不断增加的教育、科学和技术投入。更为重要的是，中国有能力将有利于创新的政策和投入转化为诸如知识产权、创新产品和高科技出口等成果。

新西兰前总理约翰·基对21世纪以来中国在科技领域的进步表示赞赏，特别是在互联网应用领域，中国涌现出一批应用程序公司。他说，中国在互联网应用技术的集成发展卓有成效，非常值得肯定和借鉴。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西对新华社记者表示，开放与合作对于现代科学技术的发展始终是非常重要的，中国就是一个很好的例子。改革开放后，中国实现了更高的经济增长率，并从根本上减少了贫困。

莫西说，新冠疫情表明，在未来数字化方面的科技发展势在必行。坦桑尼亚视中国为真诚的朋友、合作历史悠久的伙伴、值得信赖的伙伴，愿意深化两国包括科技在内的各方面合作。

古巴拉斯维亚斯中央大学高级研究员和教授爱德华多·冈萨雷斯在接受新华社记者采访时说，国际科技合作对于在世界各地的科学家和专家之间建立和发展联系至关重要，但这在很大程度上取决于政府和政策制定者的政治意愿。全球新冠疫情表明，科技合作比以往任何时候都更加重要。

冈萨雷斯说，科学和技术领域的开放合作对建立一个更紧密的世界、对为人类面临的新挑战找到解决方案都很重要。全球大国应共同努力，根据透明和尊重道德的原则，创建能够支持科学合作的平台。

冈萨雷斯说，中国将科技合作模式扩展到150多个国家和地区，与许多发达国家和发展中国家签署了科技合作协议。中国也成为拉美和加勒比国家技术援助的主要提供者之一。中国的科技合作方式符合人类命运共同体的理念。“对古巴而言，与中国在科技领域的合作非常有益。古巴决心继续加强与中国的技术合作。”

塞尔维亚贝尔格莱德大学分子遗传和生物工程研究所所长贝戈维奇说，新冠疫情的肆虐更让人们看清自身的脆弱。人类正面临巨大挑战，想要战胜这些挑战，须打破技术壁垒，在科学和技术领域展开合作。

巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略在接受新华社记者采访时说，科技合作可以促进科技领域不同主体之间的更多交流，以找到解决问题的办法，共同行动可以带来更好的结果。

卡瓦略说，以金砖国家为例，在该机制成立之初，因为成员国之间的地理和文化距离，其合作效率曾受到一些西方国家的质疑，但现在得益于以数字技术为代表的科技发展与合作，这已不再是一个问题。（参与记者：谢昊、卞卓丹、石中玉、郭磊、林朝晖、余谦梁、郑世波、任芊、刘曲）

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