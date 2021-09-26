新华社俄罗斯奥伦堡9月25日电 题：肩负和平使命 共护友谊之舟——写在“和平使命-2021”上合组织联合反恐军演落幕之际

新华社记者梅世雄

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队装备方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

24日上午，俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场上空高高飘扬的上海合作组织徽旗缓缓降下，“和平使命-2021”上合组织联合反恐军事演习圆满落幕，上合组织各成员国反恐合作谱写新的篇章。

在茫茫的东古兹大草原上，上合组织成员国参演部队精诚团结、通力合作，以良好的技战术素养、过硬的训练水平、稳定的心理素质、勇敢的战斗精神，向世界展示了上合组织成员国为维护地区安全和世界和平的决心和能力。

推动上合组织防务合作迈上新台阶

这是上合组织框架内第14次联合军事演习，中国、俄罗斯等上合组织成员国参演总兵力约4000人。中方参演部队以北部战区为主，共派出550余人，出动车辆（装备）130余辆。

演习副导演兼中方导演、北部战区副参谋长赵康平说，此次演习是上合组织框架内的例行性演习，旨在深化各成员国防务安全合作，提高应对新挑战新威胁能力，共同维护地区和平与安全。

“今年是上合组织成立20周年，在这个特殊的历史节点举行联合反恐军事演习，意义重大，影响深远。”军事科学院特聘首席专家何雷说，在各国元首亲自推动和“上海精神”有力指引下，上合组织各国防务部门不断强化战略互信、推进务实合作，特别是打造了“和平使命”系列军事演习、“和平号角”军乐节等军事文化品牌。上合组织已发展成为国际和地区事务中重要的建设性力量，在维护世界和平和地区稳定方面发挥了积极作用。

“和平使命-2021”联合军事演习的课题为上合组织成员国部队筹备并实施联合反恐行动。从战略磋商到反恐战役筹划与实施，从实兵合练到文化交流，来自上合组织成员国的反恐勇士们，在“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”指引下，相互学习、密切协同，共同实施了一次震慑恐怖主义、分裂主义、极端主义“三股势力”的战略行动，推动上合组织防务合作迈上了新的台阶。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队官兵代表接受奖章。新华社记者梅世雄摄

各成员国高度重视制定周密演习计划

中方导演部副导演张雷说，这次演习，是进一步弘扬“上海精神”、落实上合组织成员国元首理事会第二十一次会议主旨，构建更加紧密的上合组织命运共同体的有力举措。

为了这次联合军演，各方进行了精心准备。各成员国先后进行了3轮磋商。中国是俄罗斯之外派出参演兵力最多的国家，并携带了先进装备参演。其他各国也都派出了精干的参演兵力。

9月20日上午9时许，俄罗斯中部军区司令员亚历山大·拉宾致辞，并宣布演习正式开始。

近年来，在各成员国共同努力下，上合组织框架内的演习机制日臻成熟，参与成员国更加广泛，参演兵种走向合成，演习情况设置越来越贴近实战，充分反映了上合组织成员国深化防务安全领域合作的强烈意愿。各成员国国防部于2007年6月签署《上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定》，协定经成员国国家最高权力机关审议批准，为各成员国武装力量举行联合军事演习提供了制度化、规范化、实用化的保证。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

增强互信共筑友谊

上合组织成立宣言和宪章中明确规定，上合组织的根本宗旨是“维护和加强地区和平、安全与稳定”。上合组织成立至今，各成员国加强各领域合作的意愿不断增强，共同致力于地区稳定和经济发展。

举行“和平使命-2021”联合反恐军演，是上合组织宪章的要求，是上合组织安全合作深化的表现，是加强地区安全的现实需要，也是上合组织履行维护世界和平与稳定国际义务的重要体现。

“从历次实践来看，‘和平使命’系列演习，促进了各国军队之间的了解与友谊。”何雷说，参演部队“同帐运筹、同营驻扎、同场操练、同台竞技”，加深了彼此间的了解和理解，建立起了深厚的友谊，也为成员国军队建设提供了启示和借鉴。

23日上午，“和平使命-2021”上合组织联合反恐军事演习实兵实弹演习正式拉开帷幕。

刹那间，苍茫的大草原上，铁流滚滚，战机轰鸣。来自上合组织成员国的4000名将士，打响一场精彩纷呈的联合反恐战斗。

滚滚硝烟中，漫天黄沙里，来自上合组织成员国的一台台步战车、突击车等轮式装甲装备雷霆出击，相继展开战斗队形向“恐怖武装”前沿发起猛烈攻击。

沙盘图标面前运筹谈兵，演兵场上携手出击，日常生活中相互帮助……各国参演官兵在野战兵营这个临时的共同家园中友好相处，结下了深厚的战斗情谊。

“和平使命-2021”演习中，各国在严格做好疫情防控的前提下，适当进行了联合音乐会、民族文化日等交流项目。

17日，“中国文化日”在位于东古兹靶场“中国营”西北侧俄方提供的室外专用场地举办，生动展示了中国文化的魅力。

欢乐友好的气氛消融了语言和文化的差异，友谊之花在东古兹草原尽情绽放。

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