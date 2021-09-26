傅雷奖组委会主席董强主持第十三届傅雷翻译出版奖新闻发布会。 人民网 谢莹摄

人民网北京9月25日电 （谢莹、盛霜）第十三届傅雷翻译出版奖10部入围终审作品24日在北京法国文化中心举办的新闻发布会上隆重揭晓。法国驻华大使馆文化教育与科学事务公使衔参赞高明、傅雷翻译出版奖组委会主席董强、第十三届傅雷翻译出版奖评委会主席吴佳霖、傅雷翻译出版奖常任评委余中先及2020年傅雷奖获奖译者汪炜等嘉宾出席今年的新闻发布会活动。

今年是法国驻华大使馆连续第13年举办傅雷翻译出版奖评选活动，本届傅雷翻译出版奖评委会共收到参评作品47部，其中社科类35部，文学类12部。9月9日，初评会议在北京举行，评委会从中选出了10部入围作品。最终获奖作品将于11月20日在上海浦东新区周浦镇傅雷图书馆举办的颁奖典礼上揭晓。

今年傅雷翻译出版奖的入围作品由5部社科类作品和5部文学类作品组成。社科类包括谢阁兰、奥古斯都·吉尔贝·德·瓦赞、让·拉尔蒂格合著的《汉代墓葬艺术——中华考古记（1914）》、安托瓦纳·贝尔曼的《异域的考验：德国浪漫主义时期的文化与翻译》、社会学家兼哲学家迪迪埃·埃里蓬的人类学著作《回归故里》、伊丽莎白·卢迪内斯库的《精神分析私人词典》以及菲利普·热斯塔茨和克里斯托弗·雅曼合著的《作为一种法律渊源的学说——法国法学的历程》。文学类入围作品包括埃里克-埃马纽埃尔·施米特的短篇小说集《奥斯坦德的梦想家》、埃德蒙·雅贝斯的《问题之书》（上下册）、让-克劳德·穆勒瓦的《朝着海的方向》、马库斯·马尔特的长篇小说《男孩》、保罗·莫朗的《温柔的存储》以及伊丽莎白·卢迪内斯库的《精神分析私人词典》。十部风格各异的入围作品再次证明了中国当代法语译界的多样活力。

高明表示，每年的傅雷翻译出版奖都是翻译出版界的盛会、文学思想交流的盛会和中法文化交流的盛会。 新闻发布会现场他还分享了一则关于翻译的趣闻：法国捷克裔作家米兰·昆德拉曾因新书出版换了一个译者而被记者误以为换了一种写作风格。高明先生再次肯定了译者对译本传播的重要性，并强调，“译者既是阅读者也是作者，译者重新创造和阐释了原作者的作品。翻译需要多元的译者和多元的风格，而这种多元性也正是傅雷翻译出版奖所赞同与支持的。”

自2009年设立以来，傅雷翻译出版奖每年都会评选出两部译自法语的最佳中文译作，文学类和社科类各一部。从2013年起，傅雷翻译出版奖设立了“新人奖”，以鼓励年轻译者。评委会观察到，傅雷翻译出版奖设立以来，参赛的译者们越来越年轻化，译本选题也更多样。其中，在今年报名参赛的译者中，最年轻的译者只有24岁。

中国是法语图书的引进大国，八年来，中文一直高居法国出版界版权转让语种榜首。2020年，双方签订的转让合同高达1266份。而这些作品在国内的出版离不开译者们的辛勤工作。董强认为，傅雷翻译出版奖的独特之处在于它带有学术基础保证的严谨方式填补了一种空白，它将法国的文化、文学和思想每年都以一个固定窗口传递给中国读者们。

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