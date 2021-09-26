人民网联合国9月24日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽24日在第十二届促进《全面禁止核试验条约》生效大会上发言。

耿爽说，今年是《全面禁止核试验条约》达成25周年。25年来，在各方共同努力下，条约普遍性不断提高，履约筹备工作持续进展，禁止核试验成为国际共识。条约为遏制核军备竞赛、维护全球战略稳定发挥了重要作用，已成为国际核裁军与核不扩散体系的关键支柱。

耿爽指出，随着国际安全形势复杂深刻演变，推动《全面禁止核试验条约》生效显得更为紧迫重要，国际社会应继续为此做出努力。中方对此有5点建议。

一是践行多边主义，通过对话协商弥合分歧、解决争端，消除核武器存在和扩散的根源，为条约生效营造良好的政治氛围。二是摒弃冷战思维，反对谋求绝对军事优势，维护全球战略稳定，为条约生效创造必要的安全环境。三是反对毁约退群，坚定维护国际军控条约体系的完整性、权威性、有效性，为条约生效筑就坚实的制度保障。四是强化国际共识，继续推广全面禁止和彻底销毁核武器主张，推动禁核试理念进一步深入人心，为条约生效注入强劲的政治动力。五是推进筹备工作，全面平衡开展国际数据中心、国际监测系统和现场视察机制建设，为条约生效提供必要的技术支持。

耿爽表示，中国是最早签署《全面禁止核试验条约》的国家之一，自1996年以来，始终坚定维护条约宗旨目标，恪守“暂停试”承诺。中国积极支持国际监测系统建设，境内已建成10个台站和1个核素实验室。中国是条约组织筹委会第二大会费缴纳国，始终按时足额缴纳会费，并在自愿捐款、设备研发等方面与临时技秘处开展了良好合作。

耿爽表示，从拥有核武器的第一天起，中国就积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器，郑重声明在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器，承诺无条件不对无核武器国家和无核武器地区使用或威胁使用核武器，并一直将核力量维持在国家安全所需的最低水平。耿爽重申，中国不会成为《全面禁止核试验条约》生效的阻碍，将继续为促进条约生效贡献力量，为早日实现全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标不懈努力。

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