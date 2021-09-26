中国驻哈萨克斯坦大使张霄在吹风会上发言。中国驻哈使馆供图

人民网努尔苏丹9月24日电 （记者周翰博）9月24日，中国驻哈萨克斯坦使馆同哈奥委会共同举办北京2022年冬奥会和冬残奥会线上吹风会，向各界朋友介绍本次盛会筹备情况。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在发言中指出，作为世界上第一个既举办过夏季奥运会，又将举办冬季奥运会的城市，北京将载入现代奥林匹克史册。中方将坚持绿色、共享、开放、廉洁理念，把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。“39个比赛场馆的建设工作已顺利完成。按计划，今年10月至12月北京冬奥组委还将举办15场国际国内测试赛。相信所有场馆都能经受住严苛考验。”

张霄表示，在不久前举行的东京奥运会上，哈萨克斯坦运动员夺得多枚奖牌，为祖国赢得了荣誉。“我相信，作为冬季运动项目强国，哈体育健儿也将在北京冬奥会、冬残奥会上再创佳绩。”他说，期待北京冬奥会能够进一步促进中哈两国人文交流，特别是体育领域的合作。

哈萨克斯坦奥林匹克委员会国际司司长阿卡耶夫表示，哈萨克斯坦奥组委正在全力备战北京冬奥会。“北京冬奥会和东京奥运会的备战工作是同步开展的。”按照日程安排，目前，所有冬季项目运动员已经开始集训。“他们正在参加一系列选拔赛。巡回选拔赛将持续到明年1月。我认为，在1月中旬就能确定参加北京冬奥会的运动员人数。”哈奥组委同北京冬奥组委保持密切联系与合作。“他们向我们提供了积极的帮助，解决了一系列问题。”

哈奥委会代表、中资企业代表等逾百人出席吹风会。活动期间，我驻哈使馆还为“庆国庆、迎冬奥、祝贺中哈建交30周年”知识竞赛获奖选手颁奖。

哈萨克斯坦奥委会国际司司长阿卡耶夫发言。中国驻哈使馆供图

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