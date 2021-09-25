新华社日内瓦9月24日电 9月24日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在联合国人权理事会第48届会议代表中国和俄罗斯、古巴、斯里兰卡、伊朗、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、津巴布韦等20余个观点相近国家做共同发言，呼吁在人权领域促进公平正义。

陈旭表示，当前，人权理事会工作面临严重挑战，普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则受到冲击。一些国家对自身人权问题视而不见，出于政治目的，借口人权问题干涉别国内政，企图将自身价值观强加于人。这种行径严重损害别国主权和独立，破坏国际团结与合作，对促进和保护人权的国际努力造成持久伤害，应遭到国际社会共同反对、抵制。

陈旭表示，为推动国际人权事业健康发展，各方必须恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持真正的多边主义，共同反对强权政治，促进国际公平正义。各方应坚持主权平等，不干涉内政，尊重别国主权、领土完整，尊重各国自主选择的人权和发展道路，不将自己的价值观、社会和政治制度强加于人；应坚持对话合作，在平等相待和相互尊重的基础上开展对话与合作，增进相互理解，化解分歧，在当事国同意的基础上开展技术援助与能力建设；反对将人权作为工具打压和整治异己、服务自身政治图谋的行为，反对双重标准，摒弃虚假信息；同等重视各类人权，平衡推进公民政治权利和经济、社会、文化权利，发展中国家关于落实发展权的诉求应得到切实重视和满足。

(责编：胡永秋、杨光宇)