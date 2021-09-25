中国代表观点相近国家在人权理事会呼吁在人权领域促进国际公平正义
2021年09月25日05:25 | 来源：新华网
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新华社日内瓦9月24日电 9月24日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在联合国人权理事会第48届会议代表中国和俄罗斯、古巴、斯里兰卡、伊朗、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、津巴布韦等20余个观点相近国家做共同发言，呼吁在人权领域促进公平正义。
陈旭表示，当前，人权理事会工作面临严重挑战，普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则受到冲击。一些国家对自身人权问题视而不见，出于政治目的，借口人权问题干涉别国内政，企图将自身价值观强加于人。这种行径严重损害别国主权和独立，破坏国际团结与合作，对促进和保护人权的国际努力造成持久伤害，应遭到国际社会共同反对、抵制。
陈旭表示，为推动国际人权事业健康发展，各方必须恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持真正的多边主义，共同反对强权政治，促进国际公平正义。各方应坚持主权平等，不干涉内政，尊重别国主权、领土完整，尊重各国自主选择的人权和发展道路，不将自己的价值观、社会和政治制度强加于人；应坚持对话合作，在平等相待和相互尊重的基础上开展对话与合作，增进相互理解，化解分歧，在当事国同意的基础上开展技术援助与能力建设；反对将人权作为工具打压和整治异己、服务自身政治图谋的行为，反对双重标准，摒弃虚假信息；同等重视各类人权，平衡推进公民政治权利和经济、社会、文化权利，发展中国家关于落实发展权的诉求应得到切实重视和满足。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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