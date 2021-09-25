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中国代表在人权理事会发言反对借人权问题干涉委内瑞拉、白俄罗斯内政

2021年09月25日07:47 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月24日电 9月24日，联合国人权理事会第48届会议在有关议题下分别讨论委内瑞拉问题、白俄罗斯问题。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭发言指出，人权不应被用来实现政治目的，中方反对干涉委内瑞拉、白俄罗斯内政。

　　陈旭表示，中方在委内瑞拉问题上秉持一贯和明确的立场，坚持维护联合国宪章和国际关系基本准则，坚持尊重委内瑞拉人民自主决定的发展道路，支持委朝野在宪法框架内寻求政治解决方案，坚决反对外部势力干涉委内政。目前新冠疫情持续蔓延，美国单边强制措施极大阻碍委内瑞拉人民获得疫苗、药品等医疗防疫物资，严重损害委人民福祉和基本人权。中方敦促美国尽快取消对委内瑞拉非法单边强制措施。

　　陈旭表示，中方一贯尊重白俄罗斯人民根据本国国情自主选择的发展道路，尊重白俄罗斯国家主权、独立和领土完整。中方相信，白俄罗斯人民能够通过自己的努力保持政局稳定和社会安宁，希望国际社会为此发挥建设性作用。

　　陈旭指出，一些国家自身存在严重人权问题，却借口“民主”“人权”频繁对外干涉，制造动荡和战乱，在新冠疫情期间仍强化非法单边强制措施，严重损害受害国人民人权。国际社会应共同反对将人权问题政治化、借口人权干涉别国内政的行径。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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