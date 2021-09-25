人民网讯 9月24—25日，由中国社会科学院主办、社会科学文献出版社和广州市社会科学院联合承办的第二十二次全国皮书年会（2021）在广州顺利召开。本次年会主题聚焦“全面建设社会主义现代化国家新征程中皮书发展的新任务、新目标”，围绕皮书在经济社会发展、国家治理以及智库建设中的作用等议题进行讨论。

第十二届“优秀皮书奖”颁奖仪式在年会开幕式上同期举行。《2020年中国经济形势分析与预测》等12部皮书荣获“优秀皮书奖”一等奖；《中国人口与劳动问题报告No.21》等20部皮书荣获“优秀皮书奖”二等奖；《中国农村经济形势分析与预测（2019～2020）》等19部报告荣获“优秀皮书奖”三等奖。《2019年中国发展运行特点》等63篇皮书报告分获第十二届“优秀皮书报告奖”一二三等奖。

年会同期发布了《智库成果蓝皮书：中国皮书发展报告（2021）》。书中指出，2020年版皮书进入高质量发展阶段，出版总量保持稳定、研创机构持续增加、报告研究实力进一步提升。截至2021年4月，皮书数据库累计机构用户超过1500家，遍及13个国家，对专业领域、政府决策、社会公众都产生了重要的影响。未来，要在国家治理体系中确立鼓励智库参与决策的规范机制，构建完善的数据体系和成果推广平台，加强皮书报告的规范性建设，建立融媒体平台，着力提升皮书报告的国际传播力和影响力。

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