新华社北京9月18日电（记者于佳欣）东亚合作经贸部长系列会议日前以视频形式举行。商务部有关负责人18日解读时表示，推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP）如期生效实施是会议成果之一，中国将与RCEP成员国共同推进。

今年是中国—东盟建立对话关系30周年。9月13至15日，第20次中国—东盟（10+1）经贸部长会议、第24次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议和第9次东亚峰会（10+8）经贸部长会议等东亚合作经贸部长系列会议以视频形式举行，商务部部长王文涛在京出席会议。

商务部亚洲司负责人表示，此次系列会议旨在为拟于年内举行的东亚合作领导人系列会议做好经贸领域准备工作。中方继续坚定支持东盟在地区架构中的中心地位，与有关各方深入推进高质量共建“一带一路”合作，提振地区国家抗疫和经济发展信心，推动东亚区域经济一体化，推动RCEP尽早生效。

当前疫情持续蔓延，经济全球化遭遇逆流，地区社会发展和经济复苏存在不确定性和不稳定性。中方将如何进一步深化与东盟及东亚国家经贸合作？

这位负责人表示，中方将推动东亚合作各机制框架下经贸合作更加深入、创新发展。具体包括持续深化抗疫合作；与东盟方积极拓展绿色经济、数字经济、数字贸易等新领域合作；深化中国—东盟自贸区建设，探讨与东盟方进一步扩大双向开放、实现互惠互利。

负责人还表示，中方将同RCEP成员国共同推动协定如期生效实施，并同各方共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持世贸组织进行必要改革。

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