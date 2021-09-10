新华社北京9月10日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平10日向当天在广西南宁开幕的第18届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会致贺信指出，新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。东盟国家人士就此表示，东盟各界愿与中方紧密合作，共同树立区域合作的典范。

越南经济学家武大略说，新冠疫情期间，中国向东盟国家提供疫苗和其他医疗物资，帮助东盟国家抗击疫情。习近平主席的贺信，再次印证了中国多次作出推进与东盟合作的承诺。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，习近平主席多次提出要同东盟国家携手建设更为紧密的中国－东盟命运共同体，这对中国与东盟关系具有重要指导意义。中国和文莱在抗击新冠疫情合作中友好互助，成为中国－东盟命运共同体精神的例证。

泰国暹罗智库主席洪风说，疫情之下，中国和东盟国家共同维护开放合作环境，确保区域产业链供应链稳定畅通，经贸合作领域稳步扩展，中国和东盟以实际行动支持贸易投资自由化、便利化，极大提振了全球经济复苏信心。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，中国用实际行动为东盟国家遏制疫情和推动经济复苏作出贡献，展现出大国担当。中国和东盟互利共赢的合作，已成为南南合作的典范。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，面对新冠疫情，中国是东盟建立免疫防线的重要战友，并肩抗疫使中国－东盟关系获得升华。中国－东盟博览会一直是双方经贸往来的重要平台，期待更多柬埔寨产品通过这一平台进入中国市场。

在马来西亚－中国总商会署理总会长卢国祥看来，中国和东盟的良好关系促进了中国同东盟国家间经贸交流合作，每个国家都是受益者。虽有新冠疫情威胁，但中国同东盟各国保持稳定的合作，双边贸易展现出强劲韧性。

缅甸仰光大学国际关系学院教授钦玛玛妙指出，中国和东盟不仅互为最大贸易伙伴，双方全方位合作也不断发展。相信中国和东盟关系将更加密切，在加强合作的同时保持战略互信，共同走向光明的未来。

新加坡时政评论员翁德生说，中国和东盟政治关系不断加深，建立起多种对话机制，并在各领域不断加深合作。中国－东盟博览会一直是双方合作的重要窗口，展现出双方在经贸、人文等领域的合作潜力，相信本届博览会将推动双方合作更上一层楼。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，中国和东盟国家通过对话合作，构建起互信和理解，使这一区域成为世界上发展最快的区域之一。新冠疫情期间，中国向包括菲律宾在内的东盟国家提供巨大帮助，中国与东盟贸易逆势上扬，有力支持东盟经济复苏。疫情检验了中国与东盟的友谊，双方关系的发展前景令人期待。（参与记者：宋宇、余谦梁、郑世波、毛鹏飞、张东强、车宏亮、蔡蜀亚、蒋声雄、黄硕、薛飞、刘锴、闫洁、朱炜、王大玮）

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