新华社俄罗斯奥伦堡9月10日电 题：携手反恐 捍卫和平——写在“和平使命-2021”上合组织联合反恐军演开始之际

新华社记者梅世雄

沙场秋点兵！

10日，参加“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习的中方参演部队，全部抵达演习地域。11日至25日，联演将在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行。

这是上合组织框架内第14次联演。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。中方参演部队以北部战区为主，共派出558人，出动车辆（装备）130辆。

中方总导演、北部战区副参谋长赵康平说，此次演习是上合组织框架内的例行性演习，旨在深化各成员国防务安全合作，提高应对新挑战新威胁能力，共同维护地区和平与安全。

“今年是上合组织成立20周年，在这个特殊的历史节点举行联合反恐军事演习，意义重大，影响深远。”军事科学院特聘首席专家何雷说，上合组织已发展成为国际和地区事务中重要的建设性力量，在维护世界和平与地区稳定方面发挥了积极作用。

八国砺兵携手反恐

当前，世界百年未有之大变局加速演进，霸权主义、单边主义、恐怖主义等不稳定不确定性因素增多，中亚地区恐怖主义、分裂主义、极端主义“三股势力”活动频繁。

何雷认为，事实一再证明，“三股势力”是各国面临的共同威胁，各成员国必须齐心协力、坚决打击。举行“和平使命-2021”联合反恐军演，是充分展示上合组织成员国团结合作、震慑“三股势力”、维护地区和平与稳定的坚强决心和强大实力的战略举措。

“和平使命-2021”联合反恐军演的课题为上合组织成员国部队筹备并实施联合反恐行动，演练的主要内容是侦察监视、火力打击、外围封控、街区拔点，以及前出防御、地面突击、分割围歼、肃清残敌、抗击无人机袭击等课目。毫无疑问，这次演习，从主题到主要内容，都指向同一个目标——反恐。

“这次演习不针对第三方，与地区局势无关。”赵康平说，演习旨在展示成员国共同打击恐怖主义、分裂主义、极端主义的坚定决心和行动能力，反映成员国在防务安全领域合作水平。

增强互信护卫和平

上合组织成立宣言和宪章中明确规定，上合组织的根本宗旨是“维护和加强地区和平、安全与稳定”。上合组织成立至今，各成员国加强各领域合作的意愿不断增强，共同致力于地区稳定和经济发展。

举行“和平使命-2021”联合反恐军演，是上海合作组织宪章的要求，是上合组织安全合作深化的表现，是加强地区安全的现实需要，也是上合组织履行维护世界和平与稳定国际义务的重要体现。

赵康平说，上海合作组织所有成员国参加“和平使命-2021”联合反恐军演，是各成员国遵守宗旨、履行使命的实际行动。

各成员国联合定下反恐决心，出动武装力量举行联合演习，探讨动用武装力量应对非常事态的方式。演习是对实战的模拟。“和平使命”系列演习举办以来，各国军队之间的协同配合日益默契。

增进了解共筑友谊

“‘和平使命’系列演习促进了各国军队之间的了解与友谊。”何雷说，参演部队“同帐运筹、同营驻扎、同场操练、同台竞技”，加深了彼此间的了解和理解，也为成员国军队建设提供了启示和借鉴。

沙盘图标面前运筹谈兵，演兵场上携手出击，日常生活中相互帮助……历次“和平使命”联合军演中，各国参演官兵在野战兵营这个临时的共同家园中友好相处，结下了深厚的战斗情谊。

“和平使命-2021”演习中，各国将在严格做好疫情防控的前提下，适当进行联合音乐会、民族文化日等交流项目。此外，中方还将在野战营区设置3块反映中国国家标志、国家和军事力量的信息展板，供其他国家参演部队参观，增进了解。

站在新的起点上，中方愿与上合组织各成员国一道，密切沟通交流，健全合作机制，深化专业领域合作，努力打造共建共享的安全格局，为构建上合组织命运共同体作出更大贡献。

(责编：崔越、杨牧)