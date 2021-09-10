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参加“和平使命-2021”上合联演中方参演部队全部抵达俄罗斯演习地域

2021年09月10日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社俄罗斯奥伦堡9月10日电（记者梅世雄）参加“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习的中方参演部队，经过铁路、空中多梯队分批次投送，于10日全部抵达俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场。

　　联演将于11日至25日举行。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等8个上合组织成员国参演，总兵力约4000人。其中，中方参演兵力558人，第一梯队通过铁路输送已于6日抵达，投送距离达6300多公里，是我军境外联演铁路投送距离最远的一次；导演部和先遣组乘运-20从辽宁沈阳飞抵演习地域。

　　据介绍，这次远程投送，对各级指挥员和各指挥要素来说，都是一次联合作战的实战大考。部队投送前，反复论证运力编组、模块装载和综合保障等方案计划，为部队跨境远程投送积累了经验，探索了路子。

　　抵达演习地域后，中方参演部队更换荒漠迷彩服、作战靴及配套工具，迅速展开卸载指挥、规划机动路线、建立供应关系等工作，并按照“梯次到达、接续组织、先完成后完善”的原则展开野营村构设工作。

　　“这次演习不针对第三方，与地区局势无关。”中方总导演、北部战区副参谋长赵康平说，联演旨在展示成员国共同打击恐怖主义、分裂主义、极端主义的坚定决心和行动能力，反映成员国在防务安全领域合作水平。

(责编：崔越、杨牧)

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