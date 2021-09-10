人民网伦敦9月10日电 （记者许立群）当地时间9月9日，中国驻英国大使馆与新疆维吾尔自治区政府联合举办涉疆问题线上新闻发布会。

中国驻英国大使郑泽光在会上提醒英国政府不要允许“维吾尔特别法庭”继续误导公众，破坏两国人民之间的友好关系。如英国以该法庭的指控为由对中国实施制裁，英国必将自食其果、损害自身的国家利益。

郑泽光大使在发言中指出，所谓“维吾尔特别法庭”本质上是抹黑中国形象的政治操弄。这个“法庭”实质上是反华势力资助的民间机构，没有任何国际法依据和效力，是不折不扣的“伪法庭”。该组织提出的所谓“事实”完全是基于虚假信息的谎言，其所谓“专家”不过是一些长期污蔑抹黑中国的谣言制造者，而所谓“证人”只是编造各种不存在的所谓“迫害事件”的演员。“法庭”设立的目的就是为了抹黑中国形象、误导英国民众、破坏两国人民友好、干扰中英关系顺利发展，中国坚决反对并强烈谴责这一恶劣行径。

郑大使进一步指出，所谓涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂、去极端化问题。事实上，新疆“教培中心”并非什么“集中营”，而是预防性反恐和去极端化的举措，同英国的转化和脱离项目（DDP）和法国的去极端化中心没有本质区别。所谓的“种族灭绝”更是无稽之谈。过去40年，新疆维吾尔族人口从555万增加到1160万，人均预期寿命从60年前的30岁提高到72岁。世界上哪有这样的“种族灭绝”？新疆经济社会发展取得巨大成就，中国的治疆政策得到了包括维吾尔族在内的新疆各族群众的衷心拥护。40多年来，新疆城乡居民人均可支配收入年均增长超过12%。今年上半年，新疆实现生产总值7328.90亿元，同比增长9.9%，两年平均增长6.5%。今天的新疆正处于历史上最好的发展时期。

郑泽光大使强调，当前中英关系正处于重要关口。双方应挖掘互利合作的潜力，更好造福两国人民。在此背景下，更有必要让英国人民了解一个真实的新疆，认清“法庭”组织者的险恶用心，不让他们继续误导公众，损害两国关系的民意基础。

郑大使表示，中国政府已向英国政府提出严正交涉，敦促英方采取切实行动阻止“法庭”组织者的恶劣行径。任何谣言都不能抹杀新疆各项事业发展进步的事实，任何图谋都不能干扰新疆发展繁荣的进程。新疆的发展前景一片光明，那些反华势力的拙劣表演终将是一场徒劳。

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