新华社北京9月10日电 题：美国以反恐之名，行反人权之实——“9·11”二十周年系列评论之二

新华社记者郑汉根

20年前的“9·11”事件拉开了美国所谓“全球反恐”的大幕。20年来，人们却看到，恐怖主义威胁并未消失，美国的“反恐”军事行动还带来了一桩桩侵犯人权的恶行，残害了一个个普通民众的生命，造成了一个又一个被打击国家的动荡。

美国以“反恐”为名滥杀无辜，剥夺大量无辜平民的生命权。数据表明，2001年以来这类战争和军事行动夺去超过80万人的生命，其中平民约33万人。大量儿童遭难更是让人痛心。据“对武装暴力采取行动”组织统计，2016年至2020年间，约1600名阿富汗儿童在美主导的北约空袭中死伤。而美方对犯下杀戮平民罪行的美国军人常常从宽发落，或干脆不了了之。2012年，美军士兵罗伯特·贝尔斯枪杀美军驻地附近村庄的16名阿富汗平民，而当他回到美国接受审判时，却通过认罪协定被免除了死刑判决。美国《华盛顿邮报》曾报道，驻伊拉克美军滥杀平民事件的多数涉案士兵并未受到应有惩处，绝大多数滥杀事件甚至根本就没有立案。

美国以“反恐”为名制造动荡，剥夺受害国家民众的幸福权。人民幸福生活是最大的人权，而在美军炮火下的国家战乱经年，很多人食不果腹、颠沛流离。长年战乱导致阿富汗经济凋敝，约72%民众生活在贫困线以下，失业率高达38%。根据世界粮食计划署2020年4月的调查，大约三分之一的叙利亚人没有足够食物，87%的人没有储蓄。美国布朗大学去年发布的一份题为《创造难民：美国后“9·11”战争造成的流离失所》的报告指出，美国“9·11”事件后参与的所谓反恐战争造成的难民人数至少有3700万，最多可能达到5900万。

美国以“反恐”为名私刑滥刑，侵犯他国人民应该享有的人身权。为配合“反恐战争”，美国中情局在波兰、立陶宛、罗马尼亚、阿富汗等国设立“黑狱”，关押恐怖嫌疑人。中情局在海外监狱大搞刑讯逼供，水刑、剥夺睡眠、狭小空间禁闭、人身羞辱等“加强审讯方法”令人触目惊心。2020年，国际刑事法院首席检察官表示，有证据显示，近百名阿富汗囚犯在审讯过程中遭到折磨、虐待甚至强奸，美军和中情局可能因在阿富汗虐囚而犯下战争罪行。

事实证明，在美国以“反恐”为借口进行军事干涉的国家，无一例外地都能看到死亡、贫困与动荡；事实证明，美国不仅远非其自我标榜的“人权卫士”，反倒是侵犯人权的“世界冠军”。联合国人权理事会多次发表声明，对美在关塔那摩监狱滥施刑罚、阻碍叙利亚重建民用设施等多种侵犯人权行为表示关切。叙利亚前副总理兼外长穆阿利姆曾痛斥美国领导的所谓“国际联盟”在叙境内“什么都做过，就是没有打击恐怖主义”。俄罗斯外交部今年7月发布《国别人权报告》指出，美国持续严重侵犯本国及他国人民的人权。

以“反恐”之名，行侵犯人权之实，这就是“美式反恐”藏不住的真相。

(责编：崔越、杨牧)