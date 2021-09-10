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土耳其累计接种新冠疫苗超1亿剂次

2021年09月10日20:07 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉9月10日电（记者郑思远　施洋）土耳其卫生部日前宣布，自今年1月中旬起，土耳其累计接种新冠疫苗超过1亿剂次。土耳其约有8360万人口，已有逾5093万人接种了新冠疫苗，其中逾3959万人完成了两剂接种。

　　土耳其卫生部长科贾9日在新闻发布会上敦促土民众接种新冠疫苗第三剂加强针，以更好地保护自己免受新冠病毒的侵害。他说，在医院中，近90%的活跃病例没有接种疫苗或只接种过一剂疫苗。迄今，土耳其已有超过900万人接种了第三剂加强针。

　　土耳其冠状病毒科学咨询委员会委员哈桑·穆拉特·京迪兹表示，当前的疫苗接种率尚未达到结束疫情的水平，需要再有至少10%至15%的人口完全接种疫苗。定期接种疫苗的行动将再持续两年，以增强群体免疫力。

　　土耳其先后签订了中国科兴疫苗、美国辉瑞疫苗、俄罗斯“卫星V”疫苗的采购合同。

　　土耳其卫生部官网显示，9日该国新冠病毒检测314793次，新增确诊病例23846例，累计确诊6567557例；新增257例死亡病例，累计死亡59170例。

(责编：崔越、杨牧)

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