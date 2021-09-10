新华社墨西哥城9月9日电 （国际观察）萨尔瓦多将比特币作为法定货币或增加金融监管难题

新华社记者吴昊 朱雨博

9月7日，萨尔瓦多成为全球首个正式承认比特币为法定货币的国家。分析人士指出，萨尔瓦多期望通过此举提升金融包容性，推动经济发展，改善财政状况，不过在实施过程中可能遭遇币值波动大、现实操作难、金融监管乱等问题。

力推比特币为法定货币

萨尔瓦多国民议会6月9日通过法案，批准将比特币作为该国法定货币，法案9月7日正式生效。该法案规定，比特币将作为萨尔瓦多法定流通货币接受监管，并可用作商品标价、支付手段和纳税用途；比特币交易将无需缴纳资本利得税；境内比特币与美元兑换汇率由市场决定。法案还规定，将允许用户采用比特币交易替代方案，必要时自动即时将比特币兑换成美元。

国民议会表示，这项法案旨在提升萨尔瓦多的金融包容性，推动经济发展，改善财政状况。萨总统布克尔表示，比特币成为法定货币后，可减少萨海外侨民汇款手续成本，有助于推动投资和旅游业发展，加强技术研发。

萨政府批准设立了一项信托基金，拟向政府设立的比特币钱包用户每人发放30美元的“虚拟币红包”，并设置约200个美元与比特币自动兑换柜台。

有分析指出，萨尔瓦多政府担心美元购买力因美联储长期实行的宽松货币政策受到侵蚀，希望使用虚拟货币减少通胀冲击，并推动国家从以现金经济为主逐渐转向创新、包容和透明的数字经济。

民众支持率低

尽管政府大力推动，但多项民调显示，超过半数萨尔瓦多民众不支持该法案。该国民众曾多次发起抗议游行，反对比特币成为法定货币。

记者了解到，9月7日当天，一些商家已在柜台上摆放比特币交易标识，甚至开设专门的比特币交易柜台。不过，多数民众尚未实际开始使用比特币交易，一些受访者表示仍不了解比特币。一些民众走上街头手持“拒绝比特币”等标语以示抗议。

生活在首都圣萨尔瓦多市中心的52岁小商户罗德里格斯告诉记者，尽管法案已生效，他和身边许多民众既不了解也不想使用虚拟货币。“比特币可能更适用于大企业，不适用于我们小商户。”

萨尔瓦多中美洲大学的民调显示，约70%的受访者表示“不同意”或“非常不同意”使用比特币。另据萨工商业商会的一项民调，该国93.2%的劳动者不愿以比特币形式领取酬劳，82.5%的受访者希望以美元形式收到汇款。

此外，国际电信联盟的数据显示，萨尔瓦多互联网普及率仅约45%，在拉美地区国家中位居倒数第二。

评级机构惠誉此前发表声明说，比特币存在难以监管等特性，萨政府这一决定可能导致该国成为洗钱和恐怖主义资金流动的中心，成为中美洲非法活动的资金集散地，威胁金融体系安全。

溢出效应需警惕

分析人士指出，未来萨尔瓦多比特币法案的“发酵”与“溢出”效应值得关注。法案或使萨尔瓦多国家财政的脆弱性雪上加霜，影响政府信誉。

萨尔瓦多央行前行长卡洛斯·阿塞韦多在比特币法案公布后表示，这项法案赌上新冠疫情下脆弱的国家经济，更是押上政府自身信誉。如果法案造成严重不良后果，国际评级机构甚至会降低对萨尔瓦多的信用评级。

尽管争议颇多且实施效果难料，但自萨尔瓦多出台比特币法案后，巴拿马、巴拉圭、巴西等拉美国家的一些议员已陆续开始或加快推动比特币相关法案的制定。

但墨西哥等另一些拉美国家对比特币持审慎态度。墨西哥中央银行、财政部及国家银行和证券委员会6月底发表联合声明，禁止在该国金融体系中使用比特币。墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，违者将受到处罚。

(责编：崔越、杨牧)