新华社北京9月10日电 《参考消息》10日刊登美国《科学日报》网站报道《气候变暖正促使动物“变形”》。摘要如下：

气候变化不仅是人类的问题，动物也必须适应它。随着地球变得更热，一些“温血”动物正在变形，长出更大的喙、腿和耳朵来更好地调节体温。澳大利亚迪金大学的鸟类研究人员萨拉·莱丁9月7日发表在美国《生态学与进化趋势》杂志上的一篇文章描述了这些变化。

莱丁指出，气候变化是一个复杂和多层面的现象，而且是逐步发生的，因此很难仅仅指出变形的单个原因。但这些变化发生在广大的地理区域以及各种不同物种之中，除了气候变化之外它们没有什么共同之处。

鸟类的变形尤其突出。1871年以来，澳大利亚几种鹦鹉的喙大小平均增加了4%至10%，这与每年的夏季气温呈正相关。北美的暗眼灯草鹀是一种小型鸣禽，其喙的增大与寒冷环境中的短期温度极值之间有联系。

有报告说哺乳动物也发生了变化。研究人员报告说，林鼠的尾巴长度增加，而花面鼩鼱的尾巴和腿变大了。

“我们目前看到附肢的增幅很小，不到10%，因此这些变化不太会立即引起注意。”莱丁说。

接下来，莱丁打算通过三维扫描博物馆中过去100年澳大利亚的鸟类标本来对这种变化进行第一手的研究。这将使她的团队更好地了解哪些鸟类因气候变化而出现了附肢的变化以及变化的原因。

“变形并不意味着动物适应了气候变化，并不意味着一切都很‘好’，”莱丁说，“这只是意味着它们在进化以便生存下去。但我们不确定这些变化带来的其他生态后果是什么，还有是不是所有物种都有能力改变并生存下去。”

(责编：崔越、杨牧)