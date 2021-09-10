新华社南宁9月10日电 题：携手抗疫中谱写合作山海之歌

新华社记者何伟

第18届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会10日在广西南宁开幕。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐之时，本届东博会围绕深化中国—东盟抗疫、经贸等各领域合作开展系列活动，助力建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，适逢其时。

中国与东盟山水相连、血脉相亲，友好关系源远流长。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。本届东博会将助推双方抗疫合作深入发展。

继第17届东博会首设后，本届东博会继续设置公共防疫及卫生展区，展示各类防疫用品及装备、防护材料与生产设备、防疫消毒及清洁用品等。会议期间还会举办中国—东盟药品合作发展高峰论坛、传统医药健康旅游国际论坛等，进一步深化中国—东盟疾病防控长效合作机制，大力推动面向东盟的国际抗疫合作，助力构建人类卫生健康共同体。

随着对命运共同体的认识日益深入，“一带一路”建设持续推进，国际陆海贸易新通道建设不断加速，中国和东盟双边关系日益紧密，经贸合作发展势头良好，新冠肺炎疫情冲击下实现逆势增长。2020年，东盟成为中国第一大贸易伙伴，形成中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。今年上半年，双方贸易同比增长38.2%。本届东博会支持《东盟全面复苏框架》相关经济领域合作，探讨疫情防控常态化形势下加强双方经贸往来有效途径，将对维护区域产业链、供应链稳定畅通产生积极影响。

无论是团结抗疫还是经贸往来，中国与东盟合作的蓬勃生机折射了互利共赢合作的时代潮流和构建人类命运共同体的广泛共识。疫情冲击下双方携手同行，建立更紧密的合作关系，将让世界看到更多合作共赢的希望。站在新的历史起点上，中国—东盟携手打造更高水平的战略伙伴关系，未来可期。

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