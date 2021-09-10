埃里韦托·基斯佩

玻利维亚驻华大使：维护病毒溯源科学性、公正性就是维护全球抗疫大局。公共外交文化交流中心供图

一段时间以来，个别国家纠集一帮政客肆意向中国施压，将武汉作为新冠病毒来源，没有尽到帮助世界从危机中吸取教训的共同责任。明眼人可以看出，一系列罔顾事实的言论，正是这些别有用心的国家和政客们肆意诬陷、甩锅、抹黑中国，将中国妖魔化的一场政治阴谋。

众所周知，自疫情暴发以来，中国是全世界抗击、防控疫情最成功的国家。不仅如此，中国还尽己所能为国际抗疫合作提供物资、知识、技术和疫苗援助。

越来越多的科学研究显示，疫情源头呈现多国、多地、多点的特点，美国等国家出现感染案例的时间明显早于武汉首例病例。然而，个别国家及一部分国际政客坚持将“中国违反实验室规程造成病毒泄露”作为第二阶段溯源研究重点，将矛头直接指向中国，如此背离科学溯源、科学研究的初衷，其实质就是一场由个别国家操纵的政治阴谋，是政治操弄的产物。

病毒溯源是科学和病毒的赛跑，是一项严肃而又迫切的工作，关系到全世界人民的生命安全。因此，浪费时间就是对生命的最大漠视。

第七十三届世界卫生大会通过73.1号决议，明确要求世卫组织继续与有关国际组织以及各成员国密切合作，通过开展科学合作实地考察等工作，查找新冠病毒的动物源头和向人类传播的途径。迄今已有超过70个国家致函世卫组织，认同第一阶段溯源研究结果，反对溯源政治化图谋，这充分反映了国际社会的公义所在和人心向背，这些声音也必须得到尊重。

我们希望所有有良知、正义和热爱和平的国家和人民，积极行动起来，坚决反对把病毒溯源政治化，更不能被政治病毒所“感染”，不能成为个别国家甩锅推责、遏制打压他国的工具，更不能因此导致国际社会走向分裂。

维护病毒溯源的科学性和公正性，就是维护全球抗疫大局，就是维护全人类的建康福祉。

（作者系玻利维亚驻华大使）

(责编：高歌、常红)