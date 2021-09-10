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新华国际时评：搞好中美关系是一道必答题

2021年09月10日14:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月10日电　题：搞好中美关系是一道必答题

　　新华社记者韩冰

　　国家主席习近平10日上午应约同美国总统拜登通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。中美两国元首此次通话对于引领中美关系正确发展意义重大。

　　一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，都是联合国安理会常任理事国和当代国际体系的重要参与者。习近平主席在通话中指出，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。

　　一个健康稳定的中美关系不仅符合双方利益，也是国际社会的共同期盼。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。

　　回首当年，中美关系“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。中美自1971年双边关系“破冰”以来，携手合作，给各国带来实实在在的好处。如今，国际社会面临许多共同难题，全球性挑战层出不穷，中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

　　中美在一些问题上有不同看法，这并不奇怪，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性方式妥善管控和处理分歧，共同寻找中美两个大国在这个星球上和平共处之道。历史必将证明，中美关系最终应该只寻求这样一种前途，也只有这样一条路可走。

　　在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作，同时挖掘更多合作潜力，为两国关系增添更多积极因素。

　　希望美方能够按照两国元首通话精神，与中方相向而行，双方加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件，更好造福两国人民和世界各国人民。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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