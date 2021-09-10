新华社万象9月10日电 通讯：湄公河上，中老创新扶贫合作

新华社记者章建华 满玥

湄公河蜿蜒流过老挝南北全境。在高山大川之间，中国援助的扶贫项目扎实推进，更着力创新。

老挝北部沟壑深峻，基础设施薄弱。中国援老挝农村扶贫设施建设项目计划于2022年4月竣工投入使用，其中北部琅勃拉邦万邦村供电供水工程、巴吉村卫生工程等部分工程将在2021年10月30日前提前投入使用，以满足村民的迫切需要。

“我们村早就盼着有朝一日可以通电通水，现在中国帮助我们提前实现了目标，感谢中国兄弟,”万邦村村长凯说，“有了电我们就可以随时和外界联系销售我们的农产品；喝上了干净的水大家会更加健康，相信我们全村的日子一定会越过越好。”

巴吉村村长川候也对记者说：“以前最怕家人生病，村子里没有卫生所，无论小病大病都要受很大的罪。现在好了，中国帮我们在村子里建了卫生所。我虽然不懂什么大道理，但我看到了中国对我们实实在在的帮助，我从心里感谢中国。”

中国援老挝农村扶贫设施建设项目借鉴中国经验、中国模式，帮助解决当地民生和发展问题，是首个在老挝实施“受援国自建模式”进行本土自主招标的项目。中国驻老挝大使馆经济商务处参赞赵文宇介绍说：“目前看，这个模式可以更好地结合受援国需求，降低成本，更好地利用援助资金。”

同在湄公河畔的琅勃拉邦省象龙村，已经可以不时与中国广西桂林市龙胜县大寨村的村民进行视频对话，交流减贫发展心得。大寨村和象龙村是中国与老挝之间第一个以减贫为主题结对的“友好村”。

2017年9月，中国广西减贫专家和老挝各级减贫官员组建联合项目管理办公室，共同实施援老挝减贫示范合作项目。中国专家到象龙村和万象市版索村调研后，结合老挝实际情况和村民意愿，指导村民组建9个农民合作组织，扶持176户示范户，发展养牛、种植蔬菜、织布、乡村旅游等特色产业，提高农业产业组织化程度，培育村级集体经济。

如今，两个村子换了新颜。村里通上沥青路，装上太阳能路灯，跨村河流上架起混凝土钢桥，家家户户用上了自来水；村活动中心、新卫生室、学校宿舍、篮球场等公共服务设施一一投入使用。

中国援助项目注重社会传统文化传承和环境保护，关注妇女儿童、贫困户等弱势群体的发展。象龙村的普同过去是一名贫困家庭妇女，在项目扶持下，积极带领村内妇女通过织布减贫发展，成长为村织布生产小组组长。她说：“我们在农活家务闲暇之余织布，每名小组成员每年纯收入690万老挝基普（约合5000元人民币），不仅补贴家用，还提升了妇女自身的社会地位。”

如今，项目区生产生活水平明显改善，农户自我管理能力大幅提升，村庄可持续发展能力明显进步，项目村贫困农户比例从2017年的52％下降到2020年的25％。

在今年3月举行的中国援老挝农村扶贫设施建设项目开工仪式上，老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那说：“中国全面打赢脱贫攻坚战不仅为中国人民带来美好生活，也为世界人民带来切实利益，因为中国的成功经验为世界各国特别是发展中国家提供了现实可行的借鉴。”

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