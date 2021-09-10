新华社北京9月10日电 （国际观察）借力数字经济 共谋绿色发展——金砖合作为世界经济传递正能量

新华社记者

金砖国家领导人第十三次会晤9日以视频方式举行。面对当前新冠肺炎疫情肆虐、世界经济复苏艰难曲折的严峻形势，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断深化务实合作，为世界经济持续传递正能量。

经贸合作一直是金砖国家合作的“压舱石”和“推进器”。国际观察人士认为，疫情冲击之下，金砖国家依然展现出韧性与活力，保持良好合作势头，积极着眼后疫情时代，探索数字经济机遇，加快绿色低碳转型，为世界经济复苏与增长注入重要动力。

数字经济是世界经济发展的重要方向。近年来，金砖国家高度重视数字经济发展，不断拓展数字经济合作机遇。去年11月，金砖国家制订了《金砖国家经济伙伴战略2025》，数字经济成为三大重点合作领域之一。

在南美洲最大智库热图利奥·瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略看来，金砖国家在数字技术和创新领域有着巨大合作潜力，数字经济已成为其合作的优势领域。同时，金砖国家在数字经济相关领域的行动也有利于世界经济增长，可望催生新的合作模式。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫认为，数字经济是金砖国家发展事业的一大重要方向，当前疫情使发展数字经济更具现实意义。

印度埃姆凯环球金融服务公司首席经济学家玛达维·阿罗拉表示，金砖国家加强数字经济合作，将对就业、生产等领域产生积极溢出效应，有助于弥合数字鸿沟，为包括金砖国家在内的世界经济注入增长动能。

南非智库全球对话研究所数字经济专家阿什拉夫·帕特尔表示，数字经济将在世界经济复苏中扮演重要角色。在金砖国家合作机制下，成员国可以通过交流与合作获得前沿技术，从而促进工业化、推进第四次工业革命。

金砖国家中，中国数字经济发展尤其令人瞩目。印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉说，中国数字金融领域创新带来的便利性在疫情期间得到充分体现，包括印度在内的金砖国家在这方面得到很大启发。

绿色发展是世界经济发展的长远之策。坚持绿色低碳，促进人与自然和谐共生，成为世界经济可持续发展的必由之路。携手推动绿色发展，早已成为金砖国家的共识，可持续发展也被列入《金砖国家经济伙伴战略2025》重点合作领域。

近年来，金砖国家新开发银行持续提供融资，支持金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目，成为金砖国家践行可持续发展理念的重要行动。本次会晤中，中方倡议举办金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家可持续发展大数据论坛，欢迎新开发银行扩员取得实质进展，期待银行在支持成员发展和全球经济金融事务方面发挥更大作用。

本月2日，新开发银行正式宣布将迎来3个新成员国——阿联酋、乌拉圭和孟加拉国。扩大的“朋友圈”，彰显金砖国家合作机制的吸引力和不断提升的全球影响力。

乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长伊格纳西奥·巴尔泰萨吉表示，乌拉圭重视与金砖国家的关系，期待加入新开发银行后获得更多投资机会，特别是基础设施投资。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯表示，金砖国家合作机制创造出不少商业机遇，有助于推动高质量、包容性发展，这对世界经济复苏和实现可持续发展至关重要。

今年是金砖国家合作15周年。15年来，金砖国家坚持开放包容、合作共赢，扎实推进各领域务实合作，成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨认为，多年来，金砖机制有力推动新兴经济体发展；疫情发生后，金砖机制对全球抗疫及经济复苏发挥了重要作用。

“疫情暴发背景下，伴随国际形势深刻变化，金砖国家依然在抗击疫情、恢复发展等领域协调一致立场。”金砖国家合作的韧性与活力令巴塔查吉印象深刻。

在打造第二个“金色十年”征程中，金砖机制将助力谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章。（参与记者：张亚东、赵旭、陈威华、赵焱、王慧慧、倪瑞捷、荆晶、宫若涵、李奥、吴昊、朱雨博）

(责编：胡永秋、杨光宇)