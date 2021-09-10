近来，美国北卡罗来纳大学和该校一位名叫巴里克的教授受到世界高度关注。中国常驻日内瓦代表陈旭大使在致函世卫组织总干事谭德塞时特别指出，目前亟待展开“透明调查”的实验室，除了德特里克堡实验室，就是北卡大学的；而在中国外交部的新闻发布会上，巴里克这个名字也被频频提及。

北卡大学发生了什么？巴里克是谁？他，和黑幕重重的德堡又有何关联？……

巴里克，被称作“冠状病毒猎人”，对冠状病毒改造技术进行了“数十年”的研究。在接受一家意大利媒体采访时，巴里克表示，他可以做到人为改造病毒却“不留痕迹”！

△意大利媒体采访巴里克

本片广泛收集各国媒体相关报道和权威学术论文，从中寻找线索，以大量鲜为人知的信息碎片还原北卡大学和巴里克教授的真实样貌，揭开被美国刻意隐藏的病毒改造玄机。

总监制丨骆红秉 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨韩任伟

主编｜彭钰淇

编导丨王艺诺

剪辑丨杜珂

视觉丨宫学伟 高凌潇 赵帅

统筹丨杨波

翻译丨许飞

(责编：胡永秋、杨光宇)