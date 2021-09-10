新华社北京9月10日电 9月10日，国家主席习近平向第18届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会致贺信。

习近平指出，中国和东盟建立对话关系30年来，双方全方位合作不断深化，互为最大贸易伙伴，成为亚太区域最具活力的合作。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。

习近平强调，去年11月，在第17届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会开幕式上，我就建设更为紧密的中国－东盟命运共同体提出4点倡议，得到东盟国家积极回应，有关领域合作正持续推进。面向未来，中方愿同东盟增强战略互信，深化抗疫、经贸等各领域合作，推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，高质量共建“一带一路”，打造更高水平的战略伙伴关系，共同维护好本地区繁荣发展良好势头。

第18届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会当日在广西南宁开幕，主题为“共享陆海新通道新机遇，共建中国－东盟命运共同体”，由中国商务部和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办。

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