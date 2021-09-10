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耿爽：希望阿富汗走出一条符合自身国情的发展道路

2021年09月10日10:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国9月9日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会举行的阿富汗问题公开辩论会上表示，阿富汗塔利班宣布成立临时政府，是阿恢复国内秩序和战后重建的必要一步，希望阿富汗能够走出一条符合自身国情的发展道路。

耿爽说，今天的阿富汗站在历史的十字路口，处在百废待兴阶段。希望阿塔汲取历史教训，兑现所作承诺，团结各民族、各派别，构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，保护妇女儿童权利，坚决打击恐怖势力，同各国特别是周边国家发展友好合作关系。

耿爽指出，中方欢迎古特雷斯秘书长拟于9月13日在日内瓦举行阿富汗人道局势会议，希望国际社会特别是主要捐助国加大对阿援助力度。与此同时，国际社会应帮助阿富汗挖掘自然禀赋、地理位置和人力资源优势，开展区域合作和互联互通，推进经济社会发展，增进普通民众福祉。阿富汗海外资产被冻结是阿当前经济困难的重要原因之一。这些资产属于阿富汗，应用于阿富汗，而不应被用作威胁和牵制的筹码。

耿爽表示，阿富汗局势同整个地区的和平发展息息相关。长期以来，阿富汗邻国和周边国家积极支持阿富汗和平、和解、重建进程，为推动阿实现和平发展作出巨大努力。这些国家身处恐怖主义外溢、毒品跨境走私、难民移民外流等冲击的第一线。国际社会应该理解他们面临的困难，尊重他们作出的牺牲，支持他们付出的努力。阿富汗六个邻国昨日举行外长会议，围绕当前阿富汗局势，就疫情防控、口岸开放、难移民管控、人道援助、反恐安全、禁毒合作等问题深入探讨，形成系列共识，一致同意着眼共同关切，加强沟通协调，为阿富汗稳局重建创造良好外部环境。

(责编：艾雯、常红)

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