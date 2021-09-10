新华社北京9月10日电 新闻分析：全球新冠疫情为何仍在高位

新华社记者冯玉婧

世界卫生组织最新发布的全球疫情周报显示，自新冠疫情暴发以来，全球每周新增确诊病例数多次反弹。虽然过去一个月全球疫情基本保持稳定，但每周新增确诊病例数仍处于较高水平。

分析人士认为，不断出现的新变异毒株、开学季到来、过早放松防疫措施以及全球疫苗接种不均衡，都是当前全球疫情居高不下的原因。

变异毒株加速传播

新冠病毒持续变异为全球抗疫带来严峻考验。世卫组织近日把首次在哥伦比亚确认的变异新冠病毒B.1.621命名为缪毒株，将其列为“需要留意”的变异株。初步数据显示，缪毒株会削弱抗体效力。

据世卫组织统计，还有埃塔、约塔、卡帕、拉姆达毒株被标记为“需要留意”的变异毒株；阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔毒株被标记为“需要关注”的变异毒株。其中，德尔塔毒株比其他毒株更具传染性。

自2020年底首次在印度出现以来，德尔塔毒株已成为当前世界大部分地区流行的主要变异毒株。多项研究发现，该毒株具有病毒载量高、复制速度快等特点，挑战疫苗保护效力。美国疾病控制和预防中心一项研究显示，自德尔塔毒株成为主要流行毒株后，在美获批的疫苗整体有效性降低约三分之一。以色列卫生部7月底发布的数据显示，受德尔塔毒株影响，辉瑞新冠疫苗在以色列预防新冠感染的有效率降至39%。

另一种最早在秘鲁被发现的变异毒株拉姆达也蔓延至多国，特别在南美国家造成较多感染。世卫组织此前发布报告称，拉姆达毒株的刺突蛋白存在多个突变，这可能导致其拥有比原始毒株更强的传播性和抵抗中和抗体的能力。

开学季遇疫情反弹

目前全球正值开学季，大量学生返校，由于疫苗覆盖有限，儿童和青少年群体面对变异毒株时感染风险较高。

随着中小学开学，斯洛文尼亚新冠疫情出现反弹。斯政府公布的数据显示，仅9月1日开学当天，该国新增新冠确诊病例55例，为5个月来单日新增确诊病例数最高纪录。据爱尔兰媒体报道，自8月底开学以来，各地至少有10所中小学发现新冠确诊病例，部分学校或班级被迫关闭。9月，许多日本中小学校也先后开学，东京面临比以往任何时候都严峻的新冠疫情。日本防疫专家认为，这波疫情的一个特点是由孩子传染给家人。

美国儿科学会9月7日发布的数据显示，现阶段全国每周新增新冠确诊病例中，儿童病例占比超过四分之一。儿童新冠病例在今年夏初有所减少，但从那以后“呈指数级上升”，8月5日至9月2日超过75万名儿童感染，但目前发展成重症的情况不多见。疫情暴发以来，美国累计500多万儿童新冠病毒检测呈阳性。

过早放松埋下隐患

随着6月疫情有所好转，一些欧洲国家相继放宽防疫管控。塞浦路斯允许部分娱乐和餐饮业恢复营业，西班牙取消了室外强制戴口罩的规定，英国更是取消在室内公共场所戴口罩的规定。

对此，卫生专家发出警告。英国伦敦大学玛丽皇后学院、牛津大学以及利兹大学等机构学者7月7日在国际医学期刊《柳叶刀》发表公开信说，英国政府有关在英格兰实施最后阶段“解封”的决定“危险和草率”。

在德尔塔毒株来势汹汹之际，美国多地却过早放松在公共场合戴口罩、保持社交距离等防疫措施，美疾控中心在5月份就不再建议已完成新冠疫苗接种的人参加室内和室外活动时必须戴口罩。随后7月疫情大幅反弹，多地又不得不重启“口罩令”。

疫苗接种不均衡

大规模疫苗接种已帮助多国有效抗击疫情。一些接种率高的地区重症率和病亡率均显著下降，但疫苗接种呈现严重的全球不均衡，欠发达国家和地区的疫苗接种率普遍偏低。

世卫组织数据显示，截至7月底，只有略超过半数国家的新冠疫苗接种率达到10%，不到四分之一国家的接种率达到40%，仅有3个国家的接种率达到70%。与此同时，非洲大陆已接种的新冠疫苗量不到全球已接种总量的2%，非洲人口中仅有1.5%完成接种。

在一些国家，也存在部分民众接种意愿低的情况。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇近日说，美国有7500万人符合接种条件却仍未接种新冠疫苗。南非卫生部副部长西邦吉塞尼·德洛莫此前向议会介绍抗击新冠疫情措施时指出，南非部分民众接种意愿低，对抗疫构成重大挑战。

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