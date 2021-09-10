新华社北京9月10日电 综合新华社驻外记者报道：2001年9月11日，美国纽约世贸中心“双子塔”在遭受恐怖袭击后轰然倒塌。在“9·11”事件20周年之际，多国专家学者指出，恐怖主义是人类社会的共同敌人，反恐、去极端化是国际社会的共同责任，反对少数国家在反恐问题上实行双重标准，国际社会应从消除恐怖主义根源入手，标本兼治，形成反恐合力。

“双标”反恐反助恐

多国专家学者一致认为，打击恐怖主义要摒弃双重标准，根据政治私利划定谁是恐怖分子，实质上是在纵容恐怖活动。

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里说，当前叙利亚境内仍存在多种形式的恐怖组织，美国等国在认定恐怖组织时实行双重标准，为恐怖分子提供政治掩护，向恐怖组织输送武器，这些行径都助长了恐怖组织的气焰。此外，美国等西方国家对叙利亚的军事干预破坏了叙领土完整和统一，西方对叙实施的经济制裁使叙民生凋敝，为恐怖组织坐大创造了条件。

伊拉克非政府组织“伊拉克法律发展中心”政策研究员哈希姆·沙玛认为，美国的军事干预导致中东地区局势持续混乱，美国打着“反恐”旗号，试图将其影响力施加到各地。美军入侵伊拉克造成了如今伊拉克混乱的局面，美方持续的错误政策助长恐怖主义在伊拉克滋生。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任赛义德·贾韦德指出，美国等少数国家在反恐问题上搞双重标准。“东伊运”对中国、巴基斯坦、阿富汗等地区国家安全构成威胁，但美国选择视而不见，甚至撤销“东伊运”的恐怖组织定性，这就是美国“双标”反恐的例证。

反恐应标本兼治

打击恐怖主义，应重视预防，从消除恐怖主义滋生的根源入手，这是多国专家学者的共识。

尼日利亚阿布贾大学政治经济学教授谢里夫·加利说，近年来，非洲乍得湖地区多国组建的联合部队持续打击极端组织“博科圣地”，取得了一定进展，但要将其根除仍非易事。地区国家应大力推动经济发展，推动减贫、创造就业，提升民众福祉，从根源上遏制恐怖主义威胁。

印度尼西亚建国大学东南亚和中东跨境恐怖主义问题研究员蒂娅·玛丽亚图尔·基布提娅认为，在反恐问题上，除了强力打击，还要在根源上铲除恐怖主义滋生的土壤。

法国人口和发展研究所主任让-巴蒂斯特·梅耶注意到，近年来在西方国家从事恐怖活动的极端分子大多是出生在当地的本土居民，他们当中不少人有移民背景。尽管生在西方国家，他们却感觉是背井离乡，对西方社会存在严重不适应感，无法找到身份认同，这种严重的社会融合问题为极端思想的滋生提供了土壤。

国际合作是正道

反恐没有国界。各国必须坚持多边主义、加强国际合作，发挥联合国等多边机制在反恐问题上的重要作用，这是多国专家学者的共同期待。

菲律宾和平、暴力和恐怖主义研究所主任罗梅尔·班劳伊表示，恐怖主义是全球性威胁，没有一个国家能够单独应对。国际社会需要采取集体行动，开展国际反恐合作。

俄罗斯战略规划与预测研究所所长亚历山大·古谢夫说，恐怖主义不受边界限制，恐怖分子在全球招募同谋。各国只有通过共同努力才能最终战胜恐怖主义。

穆罕默德·奥马里指出，国家间反恐合作应在联合国相关决议框架下开展，同时应尊重相关国家主权，不能以反恐为名侵犯他国主权、在反恐中实行双重标准。在这方面，联合国应发挥应有的组织、协调和监督作用。

谢里夫·加利认为，在反恐方面，联合国应与地区组织以及相关国家形成更协调有效的合作。“西非地区不乏打击恐怖主义的军力，但希望联合国在装备、训练和情报方面向西非国家加大支持。”（参与记者：李奥、郭骏、张淼、郑一晗、闫洁、刘锴、唐霁、张远、李浩、蒋超、郑世波）

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