人民网联合国9月9日电 （记者李晓宏）当地时间9月9日，安理会举行阿富汗问题公开辩论会。中国常驻联合国副代表耿爽在会上表示，阿富汗是中亚文明古国，历经沧桑坎坷。过去20年，阿富汗的和平发展充满波折挑战，阿富汗人民饱受风霜苦难。对于过去20年阿富汗发生的一切，历史终将给出公正结论。

耿爽指出，过去20年来，阿富汗各派未能实现团结统一，内部分歧不断扩大。20年来，阿富汗境内恐怖势力未能得到清除，恐怖组织日益猖獗。20年来，阿富汗人民未能获得发展和尊严，一直徘徊在贫困与动荡之间。

耿爽表示，近日阿富汗局势的突变再次提示我们，军事干涉、强权政治解决不了问题，外来模式、民主改造注定难以立足。有关国家过去20年在阿富汗的所作所为以失败告终，他们应该认真反思，及时纠错，而不是一走了之，将问题甩给阿富汗和地区国家。他们对阿富汗负有不可推卸的政治、安全、经济、人道责任，比其他国家更有义务帮助阿富汗维稳防乱，走上和平重建道路。他们要切实兑现对阿富汗人民的承诺，以实际行动参与国际社会的援阿努力。

耿爽强调，国际社会应在尊重阿富汗主权独立和领土完整、尊重阿富汗人民意愿、坚持“阿人主导、阿人所有”原则的基础上，为阿富汗的和平重建发挥建设性作用。对阿富汗新政权要多对话、多引导，不能先入为主，不能制造困难。国际社会应敦促并帮助塔利班兑现其在政治、发展、反恐、禁毒、人权等领域的承诺，尤其要防止阿富汗再度成为恐怖主义的策源地和恐怖分子的集散地。各国应摒弃双重标准，根据国际法和安理会决议，坚决打击“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等所有恐怖势力，防止其在阿聚集作乱。

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