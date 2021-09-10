新华社新德里9月10日电 专访：金砖国家将对全球抗击疫情和经济复苏发挥重要作用——访印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰

新华社记者胡晓明

“金砖国家多边合作将对全球抗击新冠疫情和经济复苏发挥重要作用。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰日前接受新华社记者书面采访时说。

狄伯杰表示，中国在疫情防控方面做得非常出色，其他金砖国家和正在抗击疫情的国家都可以借鉴中国经验。金砖国家卫生部长会议是讨论和实施此类合作、加强卫生部门能力建设的论坛。设立金砖国家疫苗研发中心是加强抗疫合作的一个很好举措。

狄伯杰高度评价金砖国家组织成立以来互利务实合作取得的成果。他说，尽管该组织面临一些内部和外部挑战，但一路走来确实取得了显著成果，并且越来越被视为对全球经济增长和治理做出巨大贡献的主要经济集团。金砖国家新开发银行等机制的建立证明，金砖国家组织已成为多边主义合作的典范。

他指出，面对全球新冠疫情的挑战，金砖国家应继续加强卫生基础设施建设方面的合作。此外，新技术、反恐、应对全球气候变暖等方面的合作也应继续发展。金砖国家领导人会晤通过的《金砖国家经济伙伴战略2025》行动计划，为金砖国家未来五年在贸易、投资、金融、数字经济等领域的合作和可持续发展提供了清晰路线图。

人文交流合作是金砖国家合作的三大支柱之一。狄伯杰指出，目前已建立了文化节、电影节等各种交流机制，金砖国家之间的人文交流还有广阔合作空间。

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