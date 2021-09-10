论坛现场

人民网里约热内卢9月9日电 （记者吴杰）“智慧港口、智慧矿山、智慧物流、智慧家居……”一系列与智慧城市相关的热词出现在9月9日中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会智慧城市论坛上，中巴政企人士围绕依托智能技术建设城市等话题，分享经验，回顾友情，探讨合作，期待继续在智慧课堂、远程医疗、城市安防等智慧城市建设诸多领域有更深入的合作。

该论坛由中国驻里约总领馆举办。中国驻里约总领事田敏表示，中巴在能源交通、港口物流、人工智能、大数据等领域开展互利合作，取得丰硕成果。双方在智慧城市领域合作前景广阔，相信两国政府、企业可以进一步密切联系，开展智慧城市建设经验交流，共同探讨合作机遇，为后疫情时代的经贸合作打下坚实基础。

巴伊亚州州长鲁伊·科斯塔表示，今年是巴伊亚州与中国山东省结为友好省州22周年。近年来该州与中国交往日益密切，多个领域合作成果显著，双方结下深厚友情。由中国企业参与的萨尔瓦多市跨海大桥、80多个城市的智能安全防范系统、云轨交通等重点项目顺利实施。希望双方继续加强基础设施、智慧城市、远程医疗和智慧课堂等领域的交流合作，助力巴伊亚州经济社会发展，提升当地民众生活品质。

来自巴伊亚州工业联合会、中国山东省外办和大数据局、中国中小企业促进中心以及中交南美公司、振华重工巴西公司、南美金属公司、中国移动巴西公司、中信建设巴西公司、TCL巴西公司、青岛海信等企业代表分享了建设智慧城市的思路、经验和方案，表示将增进友好关系，加强深度交流，加快数字转型升级，开展人工智能、智慧物流等领域的科技创新，深化双方在智慧城市建设等领域的务实合作。

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