新华社曼谷9月10日电通讯：“有梦想就有未来”——泰国乡村教师巴通猜和他的创意教学

任芊

今年26岁的巴通猜是泰国南部董里府一间乡村学校的志愿教师。近几个月来，他创意十足的教学视频在网络上走红。视频里，他要么身穿粉红豹子服装和孩子们假扮小动物，要么头戴厨师帽和孩子们一起烹饪，要么打扮成清迈小姐教孩子们认字母，要么一身传统泰式装扮带着孩子们跳舞……

巴通猜所学专业是酒店管理和旅游专业，毕业后原本期望通过考试成为一名警察。偶然一次替朋友代课，巴通猜意识到传统泰国教育模式的僵化，于是希望做一名老师，通过努力让孩子们重拾学习兴趣。

抱着这样的信念，3年前，巴通猜成为家乡董里府一所乡村学校幼儿园中班的志愿老师。经过一段时间的探索和磨合，巴通猜开启了国外教学模式与本地特色相结合的“巴通猜式”创意教学法。

“我希望孩子们能具备创新思维。但与其敦促孩子们去做，不如从自己做起。”巴通猜说，他尽可能地让每个学期的每个学科都有不同的主题，让学生们对学习保持新鲜感。“我会随时把笔记本带在身边，想到新点子就会马上记下来。甚至有时候半夜起来喝水，也会灵机一动马上记录下刚刚冒出来的新想法。”说到这些小细节时他忍不住笑了起来。

作为一名志愿教师，巴通猜每个月仅有2000泰铢（约合400元人民币）工资，几乎全部用于购买教学用具。幸运的是，校长和家长都对他的教学方法表示支持。“其实家长们最开始也不习惯，不知道学生是否真的能学到知识。但后来发现孩子们收获不小，家长们也就转变了观念，还会积极提供上课需要的用品。”他说。

对巴通猜而言，这一切努力还有另一层原因。在泰国的乡村地区，如果一所学校学生不足50人，那么这所学校就有可能被撤校，学生会合并到另一所学校，巴通猜所在的学校就曾面临着被撤销的风险。

“那时候学校里才有不到20名学生，所以我和其他老师不仅要努力留住这些学生，还要尽量吸引更多学生。通过我们的努力，现在学校已经有近100名学生了。”巴通猜欣慰地说。

今年4月起，泰国第三波新冠疫情来势汹汹，董里府所有学校都转为线上教学。对习惯于在课堂上实地发挥的巴通猜而言，网络授课让他有些措手不及，但很快他就在照相馆朋友的帮助下，熟练地掌握了拍摄和剪辑视频技巧。“最开始真的很迷茫，但一旦决定动手做发现也并不困难，现在我会跟其他老师一起做视频课程，加入不同的小应用和插曲，让孩子们感到非常亲切和贴近生活，学生们反馈非常好。”

现在，巴通猜除了继续将热情投入到教学工作中，同时还在攻读教育学学位并准备考取幼师资格证。对他而言，成为一名正式教师意味着能够更好施展自己的能力，帮助家乡那些面临失学风险的儿童重拾属于自己的梦。

“对老师们来说，站在学生的角度考虑问题，理解和关心他们，他们才会对我们敞开心扉。而对这些孩子来说，只要努力学习，即使是农民的孩子也可以前途无量。有梦想就有未来。”巴通猜说。

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