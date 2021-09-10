冰岛一家碳捕集工厂8日开始运营。这是全球目前规模最大的从空气中直接捕集碳的工厂。捕集到的二氧化碳经提取后与水混合，最终被泵入地下约1000米深处，预计将在数年内变成石头。

【“凭空”捕碳】

这家工厂名为“奥卡”，在冰岛语中与“能源”发音相同。它坐落在冰岛西南部一片荒芜的高原上，主体是四组巨大的长方形箱体，每组由两个箱体上下排列而成。每个箱体大小与大型标准集装箱相仿，长约12米，内嵌12台风扇。风扇把空气中的二氧化碳“捕捉”到海绵状过滤器中。过滤器被加热到大约能烧开水的温度，从而将二氧化碳气体释放出来。这些高浓度二氧化碳与水混合，被泵入位于地下约1000米的玄武岩洞穴深处，在那里逐渐冷却，随着时间推移，慢慢变成深灰色石头。

据美国《华盛顿邮报》报道，工厂建在冰岛，原因一是冰岛地下地质条件适宜，便于碳捕集，二是这个岛国拥有充足且环保的地热资源。按照路透社说法，附近一座地热发电站可向工厂提供碳捕集和封存技术所需的可再生能源。

这座工厂由瑞士空气技术企业“气候工厂”和冰岛碳封存技术公司合作建立。按设计，工厂每年可从空气中捕集4000吨二氧化碳，相当于大约800辆燃油小汽车一年的排放量。

国际能源署数据显示，全球去年二氧化碳排放量达315亿吨。迄今全球已有15家工厂从空气中直接捕集碳，分布在欧洲、美国和加拿大，每年捕集二氧化碳量总计超过9000吨。

【成本高昂】

从空气中直接捕集碳是一项新兴技术，在部分科学家眼中是遏制全球变暖趋势的一大利器，但目前成本相当高。随着越来越多企业和消费者希望减少碳足迹，开发商希望通过扩大规模，降低碳捕捉的成本。批评人士认为，这一技术距离规模化应用可能需要数十年时间。

《华盛顿邮报》援引“气候工厂”创始人之一、工程师克里斯托夫·格巴尔德的话报道，公司使用这项技术的装置多数为手工制造，而非自动化生产，加上捕集二氧化碳需要大量能源，成本高昂。目前，从空气中直接捕集1吨二氧化碳，成本约为600至800美元，而在没有任何政府补贴的情况下，若想实现盈利，每吨成本应控制在100至150美元左右。

格巴尔德说，公司希望到2030年年底前能把成本削减至每吨大约200至300美元。在他看来，奥卡工厂描绘出“进一步扩大规模和实现真正工业化的蓝图”。

“气候工厂”首席执行官扬·维茨巴赫尔说，奥卡工厂是公司首次将从空气中捕集碳技术商业化，而相关市场需求旺盛，有助于加速规模化发展。工厂目前的客户包括瑞士再保险公司、德国大众旗下奥迪公司和加拿大电子商务企业肖皮菲公司。其中，瑞士再保险公司上周与工厂签署了一项价值1000万美元的“去碳”服务协议。（王鑫方）（新华社专特稿）

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